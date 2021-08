¿Nuevo álbum? Todo lo que sabemos sobre el próximo lanzamiento de The Weeknd

De unos años para acá, The Weeknd se ha convertido en uno de los artistas más populares de la industria de la música en el panorama mainstream. Sin embargo, fue entre 2020 y este 2021 que su carrera atravesó una de sus etapas más extrañas en varios sentidos. Por un lado, alcanzó un éxito masivo gracias a su disco After Hours y su canción “Blinding Lights”, pero las cosas se pusieron bastante tensas cuando sorpresivamente, no fue nominado a los Grammys.

Luego, vino su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl -que dividió bastante la opinión general del público- y bueno, cualquiera hubiera pensado que tras un periodo así de ajetreado, el cantante de tomaría un descanso… pero parece no será así. Todo indica que a tan solo un año de su último lanzamiento discográfico, el canadiense ya tiene un nuevo material prácticamente listo para ver la luz en los meses venideros.

The Weeknd anuncia nueva música en sus redes

La primera mitad del 2021 estuvo llena de sorpresa por parte de The Weeknd. Recapitulemos: lo vincularon sentimentalmente con Angelina Jolie, anunció un documental, rompió un récord en la lista principal de Billboard, bajo la manga tiene un proyecto televisivo para HBO junto al creador de Euphoria… y ahora, de cara al futuro inmediato, puede agregar nueva música a la lista.

De entrada, parece que muy pronto podremos escuchar una nueva canción suya pues a través de sus redes sociales, Abel Tesfaye -su nombre real- soltó un preview de un nuevo tema. Como tal, no reveló nombre ni fecha de lanzamiento de este aparente nuevo track, peeeero hay un indicio bastante claro de lo que se aproxima. Chequen el adelanto a continuación y más abajito les explicamos qué más sabemos sobre el material del que se habla por ahí.

Nuevo álbum prácticamente confirmado

The Weeknd ha estado bastante activo en sus redes sociales en los últimos días, sobre todo en Twitter. Imágenes medio raras, algunas frases bastante llamativas y poco más es lo que alcanzamos a ver en sus perfiles. Además, él ha estado cambiando constantemente su foto de perfil en Facebook.

Eso sí, en definitiva, el cantante luce dispuesto comenzar una nueva etapa en su carrera lo más pronto posible y así lo demostró con un tuitazo el pasado domingo 1 de agosto, donde escribió “al carajo… QUE COMIENCE ESTA NOCHE”. Acto seguido, compartió el preview de la canción que les mostramos arriba.

fuck it … IT STARTS TONIGHT — The Weeknd (@theweeknd) August 2, 2021

Y bueno, aunque todo lo anteriormente mencionado luce muy misterioso, The Weeknd prácticamente ya reveló que viene un disco acercándose. En medio de estas pistas que está colgando en sus redes, el interprete de “Can’t Feel My Face” también compartió la exclusiva entrevista que tuvo con la revista GQ -y que de hecho, se publicó en todas las ediciones que dicho medio tiene alrededor del mundo-.

El reportero Mark Anthony Green, encargado de realizar esa entrevista, menciona que Abel le enseñó algunas canciones del nuevo disco mientras platicaban. El periodista, además, describe que la música como “una mezcla entre Quincy Jones y Giorgio Moroder que te invita a pasar la mejor noche de tu vida”.

Pero eso no es todo… The Weeknd le dijo al reportero de GQ que “es el álbum que siempre he querido hacer”. O sea que sí: hay material discográfico en camino. Por ahí, circula el nombre de ‘The Dawn’, pero no se sabe si este sería el nombre del álbum o de la canción que lanzará próximamente.

¿Una colaboración con Kanye West?

Otro que ha estado bastante activo en cuanto a lo musical es Kanye West. El rapero recientemente reveló la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Donda (POR ACÁ te contamos) y por ahí, están creciendo los rumores de que se está cocinando una colaboración con The Weeknd.

En la entrevista con GQ, el cantante canadiense reveló que le gustaría colaborar alguna vez con Tyler, The Creator y con el propio Kanye de nuevo. Con este último, dijo, estaría interesado en trabajar sobre todo en temas de producción. La posibilidad no la afirmó como tal y la dejó en el aire.

Sin embargo, este lunes Kanye West publicó en su Instagram una captura de pantalla en la que se puede ver que ha recibido varias llamadas de ‘Abel Weeknd’. ¿Es esta una referencia a una nueva colaboración? Aunque no lo podemos afirmar con toda la seguridad, debemos decir que la posibilidad está más que latente. Veremos qué sucede en los próximos días porque queda ver si este junte llega al material de West o de Abel. ¡Qué nervios!