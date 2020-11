The White Stripes comparte el romántico video animado para “Apple Blossom”

The White Stripes es sin duda una de las bandas de rock más importantes del nuevo milenio. Precisamente en el año 2000, Jack y Meg mostraron al mundo De Stijl, su segundo álbum de estudio, mismo que contenía uno de sus más grandes éxitos: “Apple Blossom”.

Desde entonces han pasado 20 años y parece que el trabajo del dúo sigue tan implacable como vigente, pues el día de hoy la banda acaba de lanzar un video animado para dicha canción. Y eso no es todo porque Third Man Records (la compañía discográfica de White) prepara el lanzamiento para diciembre un disco de grandes éxitos del grupo.

El video animado para “Apple Blossom”

Parece que fue ayer cuando The White Stripes era una de las bandas consentidas de los canales que pasaban videos. Y es que si hacemos una semblanza particular, podemos darnos cuenta que a Jack White y Meg White les agradaba la idea de usar, de vez en cuando, animaciones de todo tipo como en “Fell In Love with a Girl” o hasta “Seven Nation Army”.

A esa videografía animada podemos sumar un nuevo esfuerzo con el clip que salió hoy para la canción “Apple Blossom”, el cual rescata muchos elementos visuales característicos de la banda. El guitarrista y la baterista se decantaron a lo largo de su trayectoria por hacer del rojo, el blanco y el negro sus colores predilectos; su sello característico característico y en este material visual lo volvemos a ver.

Y es que el video no podía encajar de mejor manera con la letra de la canción. El clip nos muestra la historia de una mujer desesperada que intenta dejar atrás una tormentosa vida, pero incluso este escape tiene pasajes bastante complicados para nuestra protagonista.

A través de las secuencias, observamos que la chica naufraga en una costa donde el propio Jack White, escondido en un faro, la rescata. Es entonces cuando nos damos cuenta que el destino tal vez los tenía previstos para juntarse, pues la misteriosa mujer parece tomar el corazón de Jack para darle nuevamente color -literalmente- y junto emprenden un viaje a una nueva vida.

El disco de grandes éxitos de The White Stripes

Este año definitivamente no se prestó para disfrutar de la música en vivo pero, por el contrario, no ha flaqueado en lo absoluto si de lanzamiento se trata. Jack y su discográfica Third Man Records se unirán a la tendencia con el Greatest Hits que pronto lanzarán de The White Stripes. “El mismo trabajo duro y la dedicación que The White Stripes exhibieron desde el inicio de su existencia es lo que se ha vertido en este recopilatorio” revela la discográfica en un comunicado emitido en octubre pasado.

Por supuesto, “Apple Blossom” es algo así como el primer adelanto (aunque se haya estrenado hace 20 años) de este álbum especial que saldrá al mercado en vinilo y en plataformas el próximo 4 de diciembre para todo el mundo, mientras que el público en Estados Unidos y Canadá podrá adquirir un vinilo especial ese mismo día.

Las ediciones en vinilo y disco compacto para todo el mundo estará disponible a partir del 12 de febrero de 2021. Acá te dejamos el tracklist con las 26 rolotas que vendrá en el material para que le des play y pases unas fechas decembrinas bien blueseras.

“Let’s Shake Hands”

” The Big Three Killed My Baby”

“Fell In Love With A Girl”

“Hello Operator”

“I’m Slowly Turning Into You”

“The Hardest Button To Button”

“The Nurse”

“Screwdriver”

“Dead Leaves And The Dirty Ground

“Death Letter”

“We’re Going To Be Friends”

“The Denial Twist”

“I Just Don’t Know What To Do With Myself”

“Astro”

“Conquest”

“Jolene”

“Hotel Yorba”

“Apple Blossom”

“Blue Orchid”

“Ball And Biscuit”

“I Fought Piranhas”

“I Think I Smell A Rat”

“Icky Thump”

“My Doorbell”

“You’re Pretty Good Looking (For A Girl)”

“Seven Nation Army”