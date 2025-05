Lo que necesitas saber: Zak Starkey tocó con The Who desde 1996.

Mala época para ser baterista… apenas el viernes, Josh Freese fue echado de Foo Fighters, ahora, Zak Starkey tiene que igual ir buscando a dónde ir a echar remates, porque lo acaban de “renunciar” de The Who.

Foto: Getty Images

The Who dice que Zak Starkey tiene otros proyectos a los que debe dar atención…

Por medio de un comunicado, The Who (o sea, Roger Daltrey y Pete Townshed) dieron a conocer la salida de Starkey quien, por si el apellido les suena, es hijo de Richard Starkey… o sea, Ringo Starr.

La razón para echar a Starkey de The Who es poco clara… Daltrey y Townshed diiiiiiicen dan a entender que es porque sienten que no están en la misma onda que el baterista: ellos están por jubilarse, mientras que Zak es joven y tiene “varios proyectos emocionantes” por delante.

“Necesita dedicar toda su energía para que todo sea un éxito. Ambos le deseamos toda la suerte del mundo”, señala el mensajito que los sobrevivientes de The Who le dan al hijo de Ringo.

Y bueno, pues ahora que Zak Starkey vuelve a quedar fuera de The Who, la banda británica anuncia que ya tiene reemplazo: será nada menos que Scott Devours, un baterista con quien Roger Daltrey ya ha trabajado y que ha servido como acto abridor de bandas y artistas como The White Stripes, Duran Duran, Beastie Boys, Creed, Stone Temple Pilots y más.

Zak Starkey fue despedido en dos ocasiones en menos de un 15 días

En abril, The Who ya le había dado las gracias a Zak Starkey… sin embargo, a los pocos días la banda reculó y volvió a llamar al hijo de Ringo Starr para unirse a la banda, ahora que está por iniciar su tour de despedida por Estados Unidos.

Starkey acusa que le pidieron decir que él renunció

Starkey salió con un comunicado en el que acusa que Daltrey y Townshed le pidieron mandar un comunicado diciendo que había “renunciado” a la banda, cosa que se negó a hacer. Así que lo que dice The Who, respecto a que su salida es para dedicarse a otros proyectos, es mentira.

“Amo a The Who y nunca me habría retirado. Así que no hice la declaración”, señaló Zak Starkey en su cuenta Instagram, donde también señaló que eso de tener otros proyectos, siempre ha sido… pero nunca fue motivo para desatender a la banda.

“La mentira es o habría sido que dejé The Who, pero no lo hice. Amo a The Who y a todos sus miembros”, señaló el músico que, según la leyenda, recibió su primera batería de nada menos que Keith Moon…