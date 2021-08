The Wombats se ponen reflexivos con el video para “If You Ever Leave, I’m Coming With You”

Durante el 2020 y 2021 el mundo ha sido un caos por la pandemia de COVID-19 y todo lo que esta nos trajo, pues nos obligó a cambiar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Sin embargo, podemos decir que la lucha más difícil que hemos tenido ha sido contra nosotros mismos y justamente de eso nos habla The Wombats en su nuevo video.

Este 25 de agosto la agrupación inglesa compartió el video oficial de “If You Ever Leave, I’m Coming With You”, el segundo sencillo de su próximo y recién anunciado disco de estudio, Fix Yourself, Not The World, en donde podemos ver al líder de la banda, Matthew Murphy, vivir una crisis existencial donde no puede escapar de sí mismo.

The Wombats habla sobre luchar contra uno mismo en “If You Ever Leave, I’m Coming With You”

El videoclip en cuestión, dirigido por el director estadounidense Logan Fields, muestra a Murph sobrellevando el sentimiento de estar solo, extrañar a sus amigos y las maneras que ha encontrado de lidiar con el aburrimiento (como armar un cubo de Rubik o ver televisión). Algo que muchos hemos hecho en los últimos meses.

Pero también, el videoclip aparentemente habla de cómo las personas nos obligamos a realizar cosas de manera cotidiana y mientras libramos una batalla en nuestra mente. Sin duda, una clara referencia de cómo la pandemia y el aislamiento nos han hecho enfrentarnos a nosotros mismos sin tener una escapatoria.

Les dejamos el video por si no lo han visto:

Una canción que habla sobre el impacto del COVID-19 en las relaciones interpersonales

‘If You Ever Leave, I’m Coming With You’ retrata la gran tensión que la pandemia de COVID-19 dejó en las relaciones interpersonales:

“Sentí que las personas a mi alrededor estaban realmente luchando. Para mí, toca todo eso y hace la pregunta… ¿Son las circunstancias las que ejercen un estrés indebido sobre las personas? ¿O las circunstancias han arrojado luz sobre la incompatibilidad de las personas entre sí?”, indicó Murph a través de un posteo en sus redes sociales.

El track pertenecerá a ‘Fix Yourself, Not The World’

Como lo mencionamos al principio, “If You Ever Leave, I’m Coming With You” forma parte del próximo disco de The Wombats que verá la luz el próximo 7 de enero de 2022. Uno que debido a la pandemia fue terminado a distancia y mientras Matthew Murphy estaba en Estados Unidos, el bajista Tord Øverland se encontraba en Noruega y el baterista Dan Haggis en Inglaterra.

En una entrevista que recientemente tuvimos con Matthew Murphy, el líder y vocalista de la banda nos dijo que Fix Yourself, Not The World es un disco si está influenciado por la pandemia de coronavirus, sin embargo, de una manera muy personal y reflexiva tomando en cuenta todo lo que ha sucedido allá afuera:

Todo el mundo ha estado en un viaje a lo largo de la pandemia y con todo lo sucedido a su alrededor. El disco se trata sobre un cambio individual: si señalas con el dedo al mundo exterior y esperas que cambie para ti es muy poco probable que suceda. Pero si cambias algo dentro de ti, eso cambiará posteriormente algo en el mundo exterior.

Fix Yourself, Not The World será el sucesor de Beautiful People Will Ruin Your Life, lanzado en el 2018. La nueva placa discográfica del trío originario de Liverpool estará conformada de 12 canciones, de las cuales ya pudimos escuchar “Method To The Madness” (cuyo video fue grabado en nuestro país) y la reciente “If You Ever Leave, I’m Coming With You”.