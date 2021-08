¡The Wombats anuncia nuevo disco y comparte la rola “If You Ever Leave, I’m Coming With You”!

¡Por fin! The Wombats ya se andaba tardando, pero como dicen por ahí, “no hay mal que dure 100 años“… La banda británica, que hace poquito nos mostró su primer lanzamiento original en tres años de ausencia, está oficialmente lista para abrir una nueva etapa en su trayectoria.

Y es que para abrir la semana de la mejor manera, Matthew Murphy y compañía anunciaron este lunes el lanzamiento de Fix Yourself, Not The World, nuevo álbum que verá la luz durante los primeros días de 2022 y del que ahora, tenemos un nuevo adelanto con la canción “If You Ever Leave, I’m Coming With You”.

The Wombats anuncia su nuevo álbum rumbo a 2022 y comparte un sencillo

Ya era hora, ya era el momento… luego de un buen rato, The Wombats regresa con nueva música y con la promesa de un álbum que romperá la ausencia de tres años que tienen sin material discográfico. Como recordarán, el pasado mes de mayo la banda lanzó su sencillo “Method To The Madness” con todo y un video que grabaron en el Estado de Puebla.

Sin embargo, en ese momento no se anunció si se trataba de un lanzamiento aislado o el adelanto de algún disco. Por supuesto, los fanáticos tenían la ilusión y ahora, ya pueden celebrarlo. El grupo británico aprovechó el inicio de esta semana para anunciar Fix Yourself, Not The World, disco que se lanzará el 7 de enero de 2022.

Al igual que sucedió con varios artistas de la industria a lo largo del 2020, The Wombats tuvo que sobreponerse a la pandemia. Por ello, este material discográfico tuvo que grabarse prácticamente de manera remota pues el vocalista Matthew Murphy se encontraba en Estados Unidos, el bajista Tord Øverland Knudsen se encontraba en Noruega y el baterista Dan Haggis radicaba Inglaterra.

Pero bueno, aunque el proceso tomó un tiempo, la nueva placa discográfica por fin se pudo realizar. Este lunes, para anunciar con bombo y platillo la fecha de lanzamiento de Fix Yourself, Not The World, el grupo compartió un nuevo adelanto con la canción “If You Ever Leave, I’m Coming With You”, la cual habla sobre cómo la pandemia ha afectado las relaciones interpersonales de la gente. Acá la pueden escuchar.

Entrevista con Matthew Murphy

Con motivo de su regreso a la escena, tuvimos la oportunidad de platicar con Matthew Murphy de The Wombats sobre el periodo de composición que debieron afrontar durante la pandemia. En la charla, el vocalista nos platicó cómo este complicado momento del mundo e incluso su luna de miel influenciaron en las letras del nuevo disco. Y no solo eso; también nos contó que por ahí, tuvo un importante acercamiento con Sir Paul McCartney.