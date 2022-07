Tom Chaplin de Keane nos trae la emotiva rola "Gravitational" de su próximo disco solista

Ya nos vamos tendidos sobre la segunda mitad del año y algunos artistas como Tom Chaplin se preparan para traernos algo de música nueva. El vocalista de Keane se prepara para explorar el terreno como solista con un nuevo disco llamado Midpoint.

El material se lanzará a inicios de septiembre próximo, así que era justo y necesario tener algunos adelantos previos. Ahora, el buen Tom nos presenta una emotiva pieza llamada “Gravitational”.

Tom Chaplin en 2019. Foto: Especial.

Tom Chaplin muestra un adelanto más de su nuevo disco con “Gravitational”

Se vienen discos emocionantes para lo que resta de este 2022. Ya en los meses previos tuvimos álbumes de, por ejemplo, Placebo, Liam Gallagher y Jack White (que sacará uno más en unos días) y para lo últimos meses, es Tom Chaplin quien hará lo propio.

El cantante británico, que hace tres años nos trajo Cause And Effect junto a Keane, de nuevo le entrará a su etapa como solista con el ya mencionado Midpoint. Anótenle por si aún no tienen el dato: este disco verá la luz el 2 de septimebre próximo.

Portada de ‘Midpoint’ de Tom Chaplin. Foto: Cortesía.

Ya hace un par de semanas, Tom anunció dicho material discográfico con la rola homónima que venía con un cortometraje oficial (lo pueden ver POR ACÁ). Y ahora, para seguir metiéndole emoción a la espera del nuevo disco, tenemos otra canción recién salidita del horno llamada “Gravitational”.

“Esta canción trata sobre la atracción ineludible del amor. Por mucho que la vida me haya catapultado lejos de mi esposa e hijos, siempre he estado en una órbita que me devuelve a ellos”, dijo Tom Chaplin en un posteo de redes sociales.

El nuevo sencillo abre con una genial línea de piano y a lo largo de seis minutos, todo se convierte en una emotiva pieza de soft-rock con un coro bastante pegadizo. Échenle oído acá abajo para que chequen qué es en lo que ha trabajado el vocalista inglés en los meses pandémicos.