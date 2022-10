Una de las mejores noticias que pudimos recibir este año fue el regreso de Blink-182. Y no es como que se fueron por completo, pues Mark Hoppus y Travis Barker siguieron con la banda, pero nos tiene muy emocionados que después de un buen rato dedicándose a otros proyectos y comprobando la existencia de los ovnis y aliens, Tom DeLonge volvió junto a sus compañeros y en plan grande.

Para empezar, anunciaron una enorme gira mundial que pasará por nuestro país y en la que confirmaron fechas para tres ciudades: Tijuana, CDMX y Monterrey (ACÁ todos los detalles). Por si esto no fuera suficiente, también revelaron que lanzarán un nuevo álbum y muy pronto podremos escuchar el primer sencillo de este material discográfico: “EDING”. Así que como verán, están de vuelta y como dicen por ahí, se vienen cosas grandes.

También puedes leer: Recordemos cuando Blink -182 vino a México en 2004 (con Travis Barker y su pierna lastimada)

Sin embargo, en medio de la emoción y felicidad por saber que Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus se reunirán una vez más, estamos seguros que muchos les surgió esta duda: ¿qué pasará con Matt Skiba? Como recordarán (y para los que no lo sepan), cuando Tom dejó Blink-182 en 2015, el guitarrista y vocalista de Alkaline Trio entró en su lugar y junto al bajista y baterista lanzó dos discos: California y Nine.

Todavía no queda muy claro qué es lo que hará de ahora en adelante, pero todo indica que Matt le dedicará más tiempo a su banda original (AQUÍ les contamos qué onda). Pero mientras confirma sus planes, DeLonge reveló a través de sus redes sociales que le mandó personalmente una carta a Skiba para agradecerle por mantener unidos a Mark y Travis. Además, reveló el contenido de lo que le escribió y dice más o menos así:

“Quería tomarme un minuto para darte las gracias por todo lo que has hecho para mantener la banda viva y próspera en mi ausencia. Creo que tienes un enorme talento (hasta hoy me encanta escuchar a tu banda). Siempre has sido muy amable conmigo, no sólo en la prensa, sino también con los demás. Lo he notado de verdad. Las emociones entre los tres de Blink siempre han sido complicadas, pero el cáncer de Mark realmente puso las cosas en perspectiva. Pero para ser honesto, la banda ni siquiera estaría aquí hoy si no fuera por tu capacidad para saltar y salvar el día. Así que de mi corazón al tuyo, gracias por ser miembro de nuestra banda”.