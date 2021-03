Checa el tráiler de ‘Shoplifters Of The World’, la película inspirada en The Smiths

En septiembre del año pasado se confirmó que sería este 2021 cuando llegaría ‘Shoplifters Of The World’, una película escrita y dirigida por el cineasta estadounidense Stephen Kijak, la cual relata la manera en la que un grupo de amigos se enteran de la separación de The Smiths, ocurrida en 1987.

En su momento se dijo que la cinta sería del agrado de los fans de Morrissey y compañía, pues gracias a la historia de la misma podremos escuchar alrededor de 20 canciones del catálogo de The Smiths cuyos derechos fueron adquiridos por la productora RLJE Films, para la película que está a unos días de estrenarse.

‘Shoplifters Of The World’ está inspirada en The Smiths

Protagonizada por Helena Howard, Ellar Coltrane, Elena Kampouris, Nick Krause, James Bloor, Thomas Lennon y Joe Manganiello, ‘Shoplifters Of The World’ se sitúa en el verano de 1987 y relata cómo un grupo de amigos se entera de manera repentina que The Smiths ha anunciado su separación.

Mientras ellos se van de fiesta para emborracharse y llorar la noticia, al mismo tiempo un sujeto y súper fan de The Smiths toma como rehén al DJ de una radio local y, a punta de pistola, lo obliga a tocar muchas canciones de la banda inglesa formada en 1982 por Steven Patrick Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce.

Y aquí está el tráiler oficial de la cinta

Y tal parece que la película cuenta con el visto bueno del mismísimo Moz. O al menos eso nos hizo pensar el ex-líder de The Smiths luego de que compartiera en su cuenta de Twitter el tráiler de la película que se estrenará el próximo 26 de marzo a través de algunos cines y por servicio de video on demand (que no se sabe si llegará a plataformas de streaming conocidas).

En fin, acá les dejamos este primer adelanto de ’Shoplifters Of The World’ por si aún no lo han visto: