Lo que necesitas saber:

Aunque primero se estrenará en un festival, 'Travis Barker: Louder than Fear' se podrá ver muy pronto en Hulu y Disney+.

Travis Barker, el que para muchos es uno de los mejores bateristas del mundo, está por  estrenar su propio documental… mejor dicho, está por estrenarse un documental sobre el baterista de Blink-182, el cual llevará por título Travis Barker: Louder than Fear.

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Travis Barker demostró una vez más que es una bestia en la batería/Foto: David Barajas

¡Cuándo y dónde se estrena el documental sobre Travis Barker?

De acuerdo con NME, el documental sobre Travis Barker se estrenará primero en un festival. Será en el Festival de Tribeca donde se podrá ver por primera vez el filme dirigido por Justin Krook y Michael Dwyer.

Travis Barker: Louder than Fear se estrenará en el mencionado festival el próximo sábado 13 de junio. Travis Barker estará presente en el evento y, después de la proyección, participará en una pequeña charla con el público (y prensa, seguro).

blink 182 palacio de los deportes
Foto: David Barajas.

Pero bueno, los fans de Travis y Blink-182 que no tengan chance de lanzarse a Spring Studios, en Nueva York (donde se realiza el Festival de Tribeca) también tendrán la posibilidad de ver el documental… sólo que van a tener que aguantarse un ratito.

De acuerdo con NME, Travis Barker: Louder than Fear se estrenará en Hulu y Disney+ el próximo 13 de agosto. Hasta el momento, esta fecha es para los suscriptores en Estados Unidos… pero seguro también podrá verse en el resto del mundo (esperemos).

Retratará a “un hombre complejo luchando contra el dolor”

El documental sobre Travis Barker se ofrece como un trabajo en el que fans y público en general podrán ver un repaso a la del baterista Blink-182. No sólo aspectos de su carrera como músico, sino también eventos de su vida que lo tuvieron al borde de la muerte (como aquel accidente de avión en el que casi fallece).

Se intenta crear “una imagen de un hombre complejo luchando contra el dolor, el dolor y la delgada línea entre la supervivencia y la rendición”, señala el sito On the Red Carpet. “Esta es la historia del hombre detrás de los tatuajes. Un homenaje a aquellos que siguen adelante cuando la música casi se detiene”.

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