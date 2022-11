La escena del rap de los últimos años tiene en Travis Scott a uno de sus exponentes más populares e influyentes, sin duda. Y es que al momento, cada uno de sus discos de larga duración se han posicionado como algunos de los más versátiles y mejor producidos de la industria y el género por mucho.

Pero el éxito de Jacques Bermon Webster II -verdadero nombre del rapero- no solo se basa en lo antes mencionado. Sus videos musicales son una verdadera locura y sus colaboraciones, si se diga… Nomás para dimensionar la onda, en el disco Astroworld se mandó una serie de featurings que cualquier artista del hip-hop quisiera tener en su catálogo.

Travis Scott. Foto: Reuters

Ahora que se anunció que Travis Scott será el acto principal del festival Ceremonia 2023 (AQUí los detalles), repasamos por acá algunas de esas colaboraciones geniales que nos encantaría ver en vivo.

“Sicko Mode” con Drake

En el 2018, Travis Scott le entregó al mundo uno de los mejores álbumes de rap de los últimos años: el ya mencionado Astroworld, que para muchos perdió injustamente el Grammy en el 2019 ante Cardi B. Como sea, fue uno de los discos más sobresalientes de aquel año por su impresionante producción y la buena cantidad de artistas invitados que aparecen en los créditos.

Dentro de esa lista, llena de absolutos pesos pesados, uno de los más sobresalientes fue Drake, con quien armó el track más ambicioso del material. Y es que si somos honestos, “Sicko Mode” fue una bocanada de aire fresco para el hip-hop de la escena porque muy pocas veces se ve a un artista crear una pieza tan amplia y llena de beats distintos.

Quizá en este punto, lo que más recuerda uno es ese loquísimo video musical, que a su vez es uno de los más impresionantes que se han visto en años. Realizado por el siempre rifado Dave Meyers, el clip es una verdadera experiencia trippie llena de efectos especiales de esos que ya cualquier película de alto presupuesto quisiera tener.

“Skeletons” con Kevin Parker y The Weeknd

Hay que decir que Astroworld fue una verdadera sorpresa dentro de la industria del rap debido a que, entre otras cosas, tenía una fuerte influencia de la psicodelia. Y para otorgarle a su disco una dosis lisérgica poderosa de ese estilo, Travis Scott reclutó al mismísimo Kevin Parker para escribir y producir una canción en conjunto llamada “Skeletons”.

Y es que en esta rola, se nota demasiado el estilo de composición del líder de Tame Impala con sintetizadores y teclados muy psicodélicos, además de unas piezas de batería que rescatan la esencia del proyecto musical australiano. es bien sabido que al rapero texano le gusta bastante la música de Tame Impala… pero, ¿qué piensa Parker de Travis?

“Fue increíble. Se entusiasma mucho con las ideas. Si tiene una idea o si alguien tiene una idea, está interesado en ella; simplemente la aceptaría. No pierde el tiempo dudando de sí mismo o dudando de las cosas, lo cual es extremadamente valioso, porque necesitas ese estallido de convicción“, dijo Kevin en alguna entrevista del 2020 donde recordó su colaboración. En esta canción, también participan en la escritura Pharrell Williams y The Weeknd, cuya voz se escucha en el background. Temazo.

“Goosebumps” con Kendrick Lamar

La relación de Travis Scott y Kendrick Lamar es no solo de respeto mutuo, sino de admiración. “Lo conocí en los MTV Video Music Awards y se me acercó y me dijo: ‘Oye, hombre, jodo con tu música. Es súper genial e inspiradora’. Yo estaba como, ‘vaya, este es el mejor rapero del mundo, ¡él jode con mi música! Esa es una de las cosas que me hizo querer seguir trabajando en mi música y tratar de mantenerla…“, dijo Scott a Billboard en 2016 sobre cómo conoció a Lamar.

El asunto escalaría a otro nivel entre ambos cuando Kendrick armó la gira de DAMN en el 2017 y en la etapa de los conciertos en EE.UU, Travis fue su invitado para abrir los shows. Pero sin duda, lo mejor que nos ha dejado la colaboración entre ambos es esta estupenda canción llamada “Goosebumps” que fue uno de los temas más reconocidos del también exitoso disco Birds in the Trap Sing McKnight del 2016. Además de ser una rolota, el video musical nos vuelve a mostrar que el buen Travis no escatima en gastos para entregar producciones enloquecidas.

“Franchise” con M.I.A y Young Thug

Ahora que se reveló el cartel del Ceremonia 2023, nos damos cuenta que Travis Scott y M.I.A. serán dos de los artistas que encabezarán las acciones del festival. Y bueno, es inevitable no pensar en que podríamos verlos juntos sobre el escenario interpretando “Franchise”.

Para muchos, fue un detallazo que el rapero de Texas haya pensado en la artista británica como pieza importante en esta canción. Y es que hay que decirlo: con el tiempo, la propia M.I.A. se ha convertido en una de las raperas más reconocidas del mundo en el nuevo milenio. Seguro que para los fans del hip-hop fue una grata sorpresa verlos juntos en un track.

“Ella es una de mis artistas favoritas humanamente. Así que fue simplemente increíble. Cuando terminé la canción, no podía pensar en nadie más que probablemente pudiera interpretar esta mierd@”, dijo Travis en una entrevista con Zane Lowe.

“Sky Walker” con Miguel

Una colaboración de la que de repente no se habla mucho, es la que el cantante de ascendencia mexicana, Miguel, firmó con Travis Scott en el 2017. Y fue bastante interesante por un montón de razones.

Quizá lo más destacable es que Miguel sacó a Travis de su zona de confort, haciéndolo entrar a rapear en una pista de R&B suave y muy lejana del rap más agresivo por el que lo conocemos. Y la verdad es que esta rolita tiene una vibra bastante cool que invita a pasártela bien en todo momento, por lo que fue un hitazo en el instante de su lanzamiento.

Ahora sí que “celebrate everyday like a birthday”…