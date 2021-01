Básicamente, enero podría ser llamado el mes de David Bowie. El británico nació un 8 de enero de 1947 y partió de este mundo el día 10 del mismo mes pero de 2016. En ese lapso de 69 años de vida, el Starman dejó un legado impresionante que vive en el corazón de muchos melómanos como Trent Reznor.

Y es que la mente detrás de Nine Inch Nails no olvida al eterno astro musical a cinco años de su lamentable fallecimiento. Siempre que hay una buena oportunidad de rendirle homenaje, el compositor estadounidense se rifa justo como lo hizo ahora con un gran cover de “Fashion” acompañado de Mariqueen Maandig, su esposa.

Trent Reznor celebra a David Bowie

Como cada año, diversos músicos de todo el mundo son invitados para llevar a cabo A Bowie Celebration, esto con el fin de rendirle tributo a la enorme figura de David Bowie. Mike Garson, quien fuera su tecladista y recurrente colaborador del británico, es uno de los artífices de este evento al que no podía faltar Trent Reznor (otro de los artistas con los que colabora Garson).

Durante el show que se llevó a cabo el pasado 9 de enero, el líder de NIN se destapó con su propia versión de “Fashion”, aquel clásico del Camaleón del Rock que fue una de la piezas principales del disco Scary Monsters (And Super Creeps) de 1980. Y bueno, en esta ocasión las presentaciones se tuvieron que visualizar en streaming, ya sabes, por la pandemia.

También puedes leer: LA HISTORIA SOBRE CÓMO DAVID BOWIE SE ACERCÓ A UN ÍDOLO DEL FUNK PARA CREAR “LET’S DANCE”

El video oficial del cover de “Fashion”

Pero este formato en livestream no le quitó emoción. “Incluso con las restricciones de COVID que nos dejaron con un equipo limitado, el espectáculo continuó y recibió excelentes críticas y recepción“ se lee en un comunicado (vía Kerrang!) liberado por los organizadores del evento. Y si hacían falta pruebas de lo espectacular que se puso aquel show, tal vez el cover del propio Trent sea suficiente para abrazar la idea.

Rolling Live Studios, la compañía que ayudó a realizar la celebración, acaba de compartir el video oficial de la versión que el propio Reznor y Atticus Ross armaron para “Fashion” de David Bowie. Y eso no es todo ya que la esposa de Trent, Maryqueen Maandig -vocalista de How To Destroy Angels- también le entró a la parte vocal.

Junto a los miembros de Nine Inch Nails y Maandig, también vemos a Mike Garson y a varios músicos que conforman The Alumni Band, el grupo que usualmente sale de gira para The Alumni Tour con el propio tecladista. No te contamos más. Checa el cover a continuación.