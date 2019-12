En los tiempos en los que Trent Reznor no está dándole duro a las rolas que amamos de Nine Inch Nails, generalmente se encuentra ocupado componiendo soundtracks para algunos de los éxitos de taquilla más grandes de Hollywood. En su carrera Reznor ha tenido numerosos éxitos (un Oscar para The Social Network de 2010, un Grammy para The Girl with the Dragon Tattoo de 2011), sin embargo, no todos los proyectos han sido como le hubieran gustado.

En una nueva entrevista para Revolver, Reznor reveló que sintió que su participación para la película de terror de 2019 de Netflix Bird Box fue una “maldita pérdida de tiempo”. La entrevista también incluye detalles sobre los planes que tiene para un nuevo álbum y gira de NIN.

Como es el caso con todas las películas en las que se enfrasca, Reznor trabajó en Bird Box con su compañero miembro de NIN Atticus Ross. Sin embargo, sintió que otros involucrados en el proyecto simplemente no estaban a la altura de la tarea. “Cuando nos sumergimos en él, sentimos que algunas personas lo estaban llamando”, comentó Reznor. “Y estás atrapado con un editor de películas que tenía muy mal gusto. Ese es nuestro tipo de barricada para conseguir cosas en la película”.

Continuó: “Y la cereza en el pastel de mierda, fue que estábamos de gira cuando lo mezclaron. Y mezclaron la música tan baja que no se podía escuchar de todos modos. Entonces fue como, eso fue un … [Risas] Eso fue una maldita pérdida de tiempo. Entonces pensamos, nadie va a ver esta película de mierda. Y, por supuesto, es la película más grande jamás vista en Netflix”.

En cuanto a la noticia de un nuevo disco y gira de NIN, Reznor dijo que “el espíritu de colaboración” de sus proyectos de soundtracks de películas jugaría un papel en lo que sea que la banda lance a continuación. “Tenemos una lista de personas que nos gustan. Y pensamos, jugando con el espíritu de colaboración recién descubierto en el que el puntaje nos ha forzado, viendo lo que sucede cuando mezclamos nuestro ADN con otras personas, sin un ambiente de presión”, dijo Reznor a Revolver.

“Veamos qué sucede”, agregó, “si sucede algo bueno, entonces tal vez el mundo pueda escucharlo. Pero si no es así, lo ponemos en la pila con los demás”. El nuevo álbum seguiría a Hesitation Marks de 2013, así como a la reciente trilogía de EPs de la banda, Not the Actual Events, Add Violence y Bad Witch.