¿Han visto esos memes que algunas personas postean cuando alguien famoso fallece y ponen algo como “deberían ser eternos”? Pues algo así aplicó Demi Lovato en una especie de pequeño “tributo” a Tina Turner que ya despertó opiniones encontradas en internet.

Esta semana se confirmó el fallecimiento de Tina Turner a sus 83 años y cientos de artistas y músicos tomaron las redes sociales para expresar sus condolencias. Aunque bueno, algunas no se salvaron de la polémica con sus ‘tributos’ y una de ellas fue la misma Demi Lovato.

Demi Lovato fue criticada por su ‘tributo’ a Tina Turner. Foto: Getty Images

Demi Lovato rindió “tributo” a Tina Turner

La cantante utilizó sus redes sociales para externar su respeto a Tina Turner, algo que Demi Lovato decidió hacer al postear en sus historias una foto frente a un espejo y donde aparece usando una playera con la imagen y el nombre de la fallecida cantante.

“RIP Tina” escribió Demi Lovato en la storie de Instagram que subió y la cual causó muchos sentimientos encontrados entre los fans de Tina, pues en la imagen se marcaba uno de sus senos y eso muchos lo tomaron como algo fuera de lugar.

La storie que subió Demi Lovato a su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Y muchos fans consideraron que lo hizo de una forma un poco extraña

“Demi dijo ‘podemos haber perdido a Tina, pero lo que no perdimos son mis t*tas” y estoy completamente de acuerdo…. me sacó una lágrima”, escribió un fan de manera irónica en Twitter, donde la conversación sobre el ‘tributo’ de Demi a Tina Turner ha estado al tope.

Cabe mencionar que Demi Lovato no fue la única artista que se metió en polémicas al dedicarle un mensaje a la fallecida Tina Turner, ya que Beyoncé y Jay-Z también fueron criticados por haberse mofado de la artista en su canción “Drunk In Love”, de 2013.

Demi Lovato no fue la única criticada por rendir tributo a Tina Turner

Como les contamos, en dicha rola, Jay-Z canta lo siguiente: “Golpea la caja como Mike en el ’97, muerdo. Soy Ike Turner, aparece bebé, no, no juego. Cariño, no, no juego, ahora cómete el pastel, Anna Mae. Dije que te comas el pastel, Anna Mae”.

Ike Turner y Tina Turner. Foto: Getty

La referencia es al nombre real de Tina Turner y lo ocurrido con su exesposo Ike Turner, quien en una ocasión la obligó a comer pastel. Uno de los muchos episodios de abusos físicos y psicológicos que la cantante sufrió con quien fue su pareja de 1962 a 1978.

Hasta el momento la pareja no ha mencionado nada al respecto, aunque quizá se sientan más tranquilos al saber que no fueron los únicos que la “regaron” al momento de mostrar su afecto a la fallecida Tina Turner. ¿Ustedes qué opinan al respecto?