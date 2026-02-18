Lo que necesitas saber: El nuevo EP de la habla sobre diversos temas referentes a conflictos violentos de años (y días recientes).

Y en la sorpresa musical del día… tenemos nueva música de U2 así, casi de la nada. Pero lo sorpresivo no está en que este nuevo EP nos cayó sin previo aviso, sino en el poderoso mensaje y la inspiración que hay detrás de las seis rolas que componen este material.

Portada del EP ‘Days Of Ash’ de U2. Foto: cortesía Universal Music.

El significado e inspiración detrás de ‘Days Of Ash’ de U2

Como en sus mejores años, la banda liderada por Bono trae un puñado de canciones que hablan de los conflictos que aquejan al mundo en tiempos recientes. “Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento“, menciona el líder de U2 en un comunicado.

Y sí, la verdad es que luego de escucharlo, nos gustó bastante. Pero más allá del gusto personal, ¿de qué hablan o en qué se inspira cada canción? Ahí les va el detalle…

1. “American Obituary”

En la primera canción de Days Of Ash, U2 recuerda a Renée Good, la poeta y madre que perdió la vida a manos de agentes de ICE en Estados Unidos durante el inicio de este 2026, esto en Minneapolis.

Además, la banda critica el actuar del gobierno estadounidense señalando cómo Trump y sus funcionarios tachararon a Good de ser una ‘terrorista doméstica’.

Aquí puedes leer más sobre quién fue Renée Good.

2. “The Tears Of Things”

A través de esta canción, cuyo título se inspira en un libro del fraile franciscano Richard Rohr, U2 expresa un mensaje sobre la importancia de la compasión en un momento de violencia y desesperación.

Lo curioso es que la letra de la canción se narra desde la perspectiva de la estatua de David del artista Miguel Ángel, como si esta escultura tuviera una conversación con su propio creador (sí, un poco loco, lo sabemos).

Bajo esa narrativa, David rechaza la idea de tener que ser como Goliat (es decir, un guerrero enorme y poderoso) para poder derrotar a su enemigo.

3. “Song Of The Future”

Para la tercera canción de Days Of Ash, U2 se inspira en Sarina Esmailzadeh, una joven iraní de 16 años que perdió la vida a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en el 2022 cuando se manifestaba como parte del movimiento Mujer, Vida, Libertad.

La muerte de Sarina sucedió en medio de las protestas por el asesinato de Mahsa Amini de 22 años, quien fue arrestada y torturada por la policía religiosa iraní en ese mismo año.

La razón: como relata Amnistía Internacional, Mahsa fue detenida por el uso supuestamente incorrecto del velo conocido como hiyab.

4. “Wildpeace”

Esta letra no es de U2, sino que es un poema del autor israelí Yehuda Amichai e interpretado por la artista nigeriana Adeola Soyemi, del colectivo Les Amazones d’Afrique.

Según diversos análisis literarios, este poema reflexiona sobre el anhelo del mundo por la paz, criticando cómo la guerra y la violencia se han normalizado al punto de que muchos conflictos se transmiten de generación en generación.

5. “One Life At A Time“

U2 le dedica esta canción a Awdah Hathaleen, activista y padre palestino de tres hijos que perdió la vida en Cisjordania a manos de un colono israelí en julio del 2025 que había sido captado disparando contra diversas personas de la comunidad.

El caso de Awdah resonó ya que él había sido uno de los consultores de No Other Land, obra que ganó el Oscar a Mejor Documental en la entrega del 2025.

6. “Yours Eternally” ft Ed Sheeran y Taras Topolia

U2 escribió esta canción desde la perspectiva de un soldado en servicio que parece anhelar la paz y que la violencia termine. Lo curioso es que el tema se inspira en un militar real llamado Taras Topolia, quien colabora en el track.

Taras es un músico de la banda Antytila convertido en soldado y se hizo viral en 2022 cuando apareció tocando con Bono y The Edge al interior del metro de Kiev.

¿Y cómo se conocieron? Bueno, todo fue gracias a Ed Sheeran, quien los puso en contacto… así que no es extraño que U2 decidiera integrar al británico y al soldado ucraniano en esta canción.

¿Pronto habrá más música de U2 además de ‘Days Of Ash’?

Si bien las canciones de Days Of Ash de U2 hablan de temas densos y conflictos violentos que arrebataron vidas, parece que no será la única entrega musical que tendremos de la icónica banda irlandesa.

Y esto lo decimos porque el propio Bono dijo en el comunicado del lanzamiento que “las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora…”.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook oficial de la banda.

O sea que sí, vendrá más música de U2 próximamente. Pero por ahora, la banda decidió lanzar estos temas para hablar del lado crudo del mundo; de los temas que importan y que merecen atención por más que tu amigo ‘melómano’ te diga que el arte no debe ser politizado, jeje.