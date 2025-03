Lo que necesitas saber: Categoría por categoría, premio por premio. Acá les contamos todos los ganadores en los Premios Oscar 2025

Después de muchos meses de polémicas, de discusiones y en uno de los años más enredados para el mundo del cine, por fin llegó el momento de conocer los resultados. Ya con las estatuillas en manos de los premiados, estamos conociendo a todos los ganadores de los Oscar 2025.

Si no la están siguiendo en vivo, o si quieren solamente enterarse de quiénes se llevaron sus categorías favoritas, en esta nota les estaremos contando todos los detalles. Si quieren ver nuestras predicciones, pueden pasar por acá.

Todos los ganadores en los Oscar 2025

Aquí abajo les estaremos compartiendo todos los resultados. En negritas marcaremos a las películas, directores, actores y actrices que se llevaron la estatuilla más codiciada del mundo del cine.

Un apunte: a las 6PM horario de México empieza la ceremonia y podremos conocer a todos los ganadores de los Oscar 2025.

Mejor Actor de Reparto

Yuria Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unkown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Mejor Película Animada

Flow

Inside Out 2

Memorias de un Caracol

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor Corto Animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor Diseño de Vestuario

Wicked

Nosferatu

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Más ganadores en los Premios Oscar 2025

Todavía nos queda mucho cine, muchos premios y muchos más ganadores en los Premios Oscar 2025.

Siguen los ganadores de los Premios Oscar 2025

Vale la pena recordar que este año se armaron 23 categorías distintas para celebrar a lo mejor del cine.

Mejor Maquillaje y Peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Mejor Score Original

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor Corto de Live-Action

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Canción Original

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

El Mal (Emilia Pérez)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Like A Bird (Sing Sing)

The Journey (The Six Triple Eight)

Mejor Largometraje Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Cortometraje Documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Se acercan las premiaciones más grandes

No es como que los anteriores premiados no fueran importantes, pero muchas personas estaban esperando este momento. Mientras la ceremonia avanza, también avanzan las emociones.

¿Ustedes qué dirían si se llevan una estatuilla?

Ya se acerca el final de la noche y con ello, llegan algunos de los ganadores de los Oscar 2025 más esperados. Acá se los vamos contando:

Mejor Película Internacional

I’m Still Here – Brasil

The Girl with the Needle – Dinamarca

Emilia Pérez – Francia

The Seed of the Sacred Fig – Alemania

Flow – Letonia

Mejor Edición

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Diseño de Producción

Wicked

The Brutalist

Dune: Part Two

Nosferatu

Conclave

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Los ganadores más esperados de los Oscar 2025

Llegó la hora chimengüenchona. Estas son algunas de las categorías más peleadas, más reñidas y por supuesto, los ganadores más esperados de los Oscar 2025.

Mejor Actor

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejor Dirección

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (The Substance)

James Mangold (A Complete Unknown)

Mejor Actriz

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna les falló en la quiniela? ¿Sienten que otras estatuillas no eran tan merecidas? ¿Qué les parecieron los ganadores de los Premios Oscar 2025?

