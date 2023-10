Lo que rifa y no tanto del show de U2 en 'The Sphere' en Las Vegas

Lo que necesitas saber: Tuvimos la oportunidad de viajar a Las Vegas para vivir algunos shows de U2 en The Sphere, y acá les contamos lo padre y no tanto de esta experiencia.

Esperamos cuatro años para poder ver a U2 de vuelta en los escenarios y su regreso no fue en cualquier lugar, pues la icónica banda irlandesa que apenas cumplió 43 años de historia el pasado 27 de septiembre, fue la encargada de inaugurar la nueva arena de Las Vegas, The Sphere (o MGM Sphere), el recinto de mayor tecnología en la actualidad.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. están en su primera residencia en Las Vegas, la cual dio inicio el pasado 29 de septiembre y se extenderá hasta el 16 de diciembre. Nos lanzamos a 3 de las sorprendentes 25 fechas en la llamada Esfera, y buscamos lo bueno y lo no tan bueno de la experiencia en la nueva arena, y también de la presentación de la agrupación sobre el escenario.

U2 está dando los shows más espectaculares de los últimos tiempos en ‘The Sphere’ de Las Vegas/Foto: Aleks Ramírez

En su show U2·UV Achtung Baby, conmemorando el 30 aniversario de su séptimo álbum de estudio, la banda hace un recorrido por los lados A y B de éste icónico disco. Además de revisitar su época experimental de los años 90, Bono y compañía tocaron sus más grandes éxitos como “Where The Streets Have No Name”, “Elevation”, “Vertigo” y algunos otros.

Lo que rifó

La entrada al show

Los fans de U2 se vieron muy muy organizados en cuanto la fila para acceso general y se lleva un control interno del lugar con una lista, te anotas en un cuaderno, te asignan un número y debes hacer “check-ins” en diferentes horarios del día para después entrar.

Nada de a acampar uno o dos días antes si quieres estar hasta adelante y de ahí no te mueves hasta empezar el concierto. Para la primera noche nos tocó el lugar 74 en la fila, te ponen tu número con un plumón en la mano y vas a pasar lista a las 6am y a las 8pm un día antes del concierto.

Mientras que el día del concierto debes llegar a las 6am a pasar lista y esperar hasta las 8am pues a esa hora la organización del recinto te coloca brazaletes oficiales para que tengas tu lugar asegurado en la fila. A las 5 de la tarde debes volver, pues en el orden en el que entregaron los brazaletes (están numerados) es en el que entrarás a la zona de pista. Sin quejas, ni peleas por ver quién entra primero para ver a U2.

Así luce por fuera la impresionante ‘The Sphere’/Foto: Aleks Ramírez

Además, Ticketmaster se puso las pilas con la seguridad de los boletos allá, pues no existe el boleto físico, para entrar debes descargar el boleto ya sea desde la aplicación o desde la página oficial a la cartera virtual de tu celular y de esta forma será escaneado para que puedas entrar.

Lo interesante es que es un boleto dinámico, esto es que el código de barras del mismo cambia cada 10 segundos para así evitar que te lo clonen y que te quedes fuera. Pasa en poquísimos conciertos aquí y debes abrirlo vía navegador de internet, aunque acá ya se anunció todo sobre los boletos dinámicos en nuestro país con SafeTix.

Es un espectáculo visualmente incomparable

El recinto tiene pantallas de piso a techo, pero no te das cuenta de que son pantallas como tal cuando entras, pues la alta calidad de las mismas te hace pensar que se trata de la construcción metálica del lugar. En cuanto el show de U2 comienza, te das cuenta de lo que realmente son, la sensación de una pantalla unida.

La banda sabe jugar de manera maravillosa e impresionante con lo que tienen, transportándote a un espectáculo fuera de este mundo con visuales alusivos a sus mensajes y distintas eras. El sistema de audio de The Sphere (con 16,000 bocinas) te envuelve totalmente en cada nota que la banda toca, y eso que no ves una sola bocina colgada o repetidoras que estorben.

Este es uno de los visuales que pueden checar durante la residencia de U2 en Las Vegas/Foto: Aleks Ramírez

La planeación de lo que se proyecta es fabulosa, pues en “The Fly” se ven frases del Zoo TV Tour que U2 se aventó en el 92, en “Even Better Than The Real Thing” utilizan imágenes de casinos y Elvis en homenaje a Las Vegas y para “Where The Streets Have No Name”, vemos el desierto de Death Valley en referencia al origen de los Joshua Trees. Muchísimo fan service.

El setlist de la banda cambia ligeramente entre fechas

A pesar de ser un setlist en general igual para las tres fechas que estuvimos ahí, cambiaron dos canciones de una fecha a otra, pues a pesar de ser un show dedicado a su álbum Achtung Baby, también dan un pequeño recorrido por canciones de todos sus álbumes, dejándote un sabor de boca bastante agradable, al escuchar éxitos que realmente han sido inmortalizados a lo largo de los años.

Y es que en palabras del mismo Bono, al ser una residencia intentarán cambiar el setlist semana con semana para recorrer un poco de todos sus discos. La primera noche que estuvimos ahí pudimos escuchar “All I Want Is You” y “Desire” mientras que para la segunda y tercera noche nos sorprendimos al escuchar “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Angel of Harlem”.

Además de tocar rolas de ‘Achtung Baby’, U2 también está desempolvando otros rolones/Foto: Aleks Ramírez

El tamaño del escenario hace que sea un show muy íntimo

A pesar de tener una capacidad para 18,600 espectadores, la forma en la que el

escenario está acomodado, así como las proyecciones de U2 en las pantallas, te hacen sentir en todo momento cerca ellos, sobre todo si te encuentras en la zona general.

Estés en donde estés, la vista hacia el escenario es muy buena y hace que te sientas parte del espectáculo. No hay obstáculos como repetidoras, estructuras y mucho menos vendedores que interrumpan la experiencia, lo que la hace más envolvente.

El escenario y todo lo que acompaña a U2 en estas presentaciones son de otro mundo/Foto: Aleks Ramírez

Lo que no rifa

El DJ que hace de telonero

Muchas veces, el acto abridor nos deja con más expectativa del headliner, pero para el previo de los shows de U2, la banda extrañamente eligió un DJ de nombre Pauli The PSM, y la verdad es que sin ser mala onda, se lo pudieron haber ahorrado.

A pesar de poner buenas rolas, no hubo un cambio con la música de fondo que normalmente suena previo a cualquier concierto, un DJ sin sabor y sin emoción que no prendió a la gente en ningún momento, llegando a tal grado que en la segunda noche la gente pedía a gritos que se fuera… así las cosas con el telonero de la banda.

La falta de Larry Mullen Jr. en los shows de U2

Debido a lesiones en hombros, rodillas y cuello, Larry Mullen Jr. no estará en la residencia. Su lugar tras la batería durante esta serie de conciertos de U2 en The Sphere lo está cubriendo Bram van den Berg, un joven danés elegido por el mismísimo bataco de la agrupación irlandesa para reemplazarlo.

Sin embargo, su presencia en el escenario no es la misma, se nota un poco su falta de experiencia y en algunas canciones, como “With or Without You” o “Where The Streets Have No Name”, la energía a la que Larry nos tiene acostumbrados falta, y simplemente, Bram no se escucha tan bien como debería.

No vamos a mentir, hace falta Larry Mullen Jr. en estas presentaciones de U2/Foto: Aleks Ramírez

Llegar a The Sphere es complicado

Debido a la inminente llegada de la Fórmula 1 a Las Vegas, los alrededores de lo que será el circuito se encuentran en trabajos de remodelación. La instalación de luces para la carrera y el cierre de carriles para el tránsito cotidiano hace que se vuelva un caos vial en las inmediaciones de The Sphere.

Tanto la llegada como la salida de los shows de U2 nos costó muchísimo, hicimos el triple de lo que normalmente llevaría, con decirles que de plano se pone peor que la CDMX con manifestaciones diarias.

Aunque es alucinante, es un poco complicado llegar a The Sphere/Foto: Aleks Ramírez

La experiencia Zoo Station

Fuera de la esfera y antes y después de los conciertos, existe una experiencia inmersiva de U2 dentro del hotel The Venetian, donde puedes tomarte fotos con el coche Trabant de Achtung Baby, comprar merch exclusiva y ver proyecciones de conciertos con sonido Dolby Atmos.

Esto es una buena idea que se queda corta para la cantidad de gente que llega. Las filas, desde la entrada, hasta para las fotos y la merch, son de mínimo 40 minutos, y vale la pena solo si eres un fan de verdad de la banda y si traes un presupuesto alto porque nada es barato.

Las playeras de 50 dólares vuelan, y lo que recomendamos, si comprarás mercancía de U2, tienes que comprarla en cuanto la veas. Nos sorprendió que las chamarras más costosas, en colaboración con Levi’s y hasta las gorras, volaron y no pudimos conseguir ni una. Nos comentaron que estaban agotadas y que no sabían si habrían más.

A pesar de ser una buena iniciativa, la experiencia imnersiva del Zoo Station tiene a muchos fans formados y filas larguísimas/Foto: Aleks Ramírez

En general, la experiencia en The Sphere es única e irrepetible, si tienes la oportunidad de lanzarte no lo dudes pues es algo de lo que no te arrepentirás. Si eres muy fan de U2, la zona general es en donde está mejor el ambiente, pues la gente se la pasa saltando y cantando.

Si solo quieres conocer el show y disfrutar en paz, la zona de gradas es la indicada para ti, solo que evita las zonas “100” pues el techo de la zona “200” te tapa la vista de las pantallas y pierdes gran parte del show. A partir de la zona “200” en adelante no tienes nada hacia arriba que te pueda tapar. Y ustedes, ¿se lanzarían a estos shows espectaculares?

Por: Aleks Ramírez

