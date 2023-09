15 fotos y videos para dimensionar 'The Sphere', el recinto futurista en Las Vegas donde U2 realiza su residencia

Lo que necesitas saber: U2 dio inicio al primero de 25 shows que dará en Las Vegas como parte de su residencia ‘U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere’, misma que se realizará en el recién inaugurado 'The Sphere'.

Siete meses después de que se hiciera el anuncio –de hecho fue después del show de Medio Tiempo del Super Bowl de este 2023–, la noche del 29 de septiembre finalmente se inauguró ‘The Sphere’, el recinto de conciertos de Las Vegas donde U2 comenzó con su residencia.

Como les contamos en ese entonces, la banda irlandesa anunció que sería en el recinto The Sphere donde se llevaría a cabo la residencia llamada ‘U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere’, y en la cual celebrarán los 30 años del disco ‘Achtung Baby‘.

Announcing U2:UV Achtung Baby Live at The Sphere. Watch the extended trailer and register for ticket information and Verified Fan access at https://t.co/GvWdke7mOZ. #U2SPHERE pic.twitter.com/I9gbj9q6Ym — U2 (@U2) February 13, 2023

U2 dio el primer show de su residencia en Las Vegas

La noticia llamaba la atención no sólo por U2, sino también por The Sphere (La Esfera). Dicho recinto apenas se construyó en medio del desierto de Nevada, en Las Vegas, y prometía revolucionar los conciertos al estar construida, tanto por dentro como por fuera, con miles de pantallas y luces led.

The Sphere tiene una capacidad para 18 mil 600 personas y finalmente –porque se supone su apertura estaba planeada para 2021 sin imaginar que el COVID-19 arruinaría sus planes–, el 29 de septiembre abrió sus puertas al público que presenció el primero de 25 conciertos que U2 tiene programados.

U2 la rompió durísimo en el primer show de su residencia de Las Vegas. Foto: Getty Images

La banda irlandesa inauguró ‘The Sphere’, el recinto de conciertos que promete llevar los shows a otro nivel

Si bien en un principio la noticia no sonaba como otra residencia más en otro recinto nuevo, bastó con ver los videos y fotos que varias personas publicaron en redes sociales donde se aprecian las impresionantes imágenes, luces y demás cosas que se proyectaron durante el primer concierto de la residencia de U2.

Por ejemplo, cuando U2 interpretó “Where The Streets Have No Name”, algunos videos nos dejan ver que todo el domo de The Sphere mostraba una especie de paisaje en el desierto donde hasta se veía una especie de bandera hecha con nubes o llamas.

La banda irlandesa brindó un show audivisual con ayuda de ‘The Sphere’. Foto: Getty Images

Acá los impresionantes videos y las fotos del primer show de U2 en ‘The Sphere’

Otras fotos y grabaciones hechas por el público también muestran cómo las pantallas de ‘The Sphere’ permitieron que el show de Bono, The Edge y Adam Clayton (quienes no estuvieron acompañados de Larry Mullen Jr.) se convirtiera en una experiencia audivisual que pocos músicos y artistas han logrado brindar hasta ahora.

Pero para que vean que no exageramos, acá les dejamos algunos de los videos y fotos que hemos encontrado del primer show de U2 en su residencia de Las Vegas, mismos que nos dejan en claro que ‘The Sphere’ pinta para ser uno de los mejores y más novedosos recintos de conciertos que hemos visto en las últimas décadas:

?? | El auditorio “The Sphere” en Las Vegas, Nevada; tuvo su primer concierto con la banda de rock U2. pic.twitter.com/TxH33xjG4j September 30, 2023

Los paisajes que proyectaba la banda en el domo digital fueron de otro nivel. Foto: Brooke (X)

▶️ UNA LOCURA |​​​​​​​​ ​?



?Con U2 en vivo, se inauguró el "The Sphere" en Las Vegas, la sala de conciertos más moderna del planeta.



?​El sitio está cubierto por 1,2 millones de pantallas LED, mide 112 metros de altura por 157 metros de ancho. pic.twitter.com/F7OYoHU6gd — DELPY ?? (@delpynews) September 30, 2023

Wow! U2 en The Sphere: mide 112 metros de altura y tiene un diámetro de 157 metros, tiene 1.2 millones de pantallas LED y 160 mil altavoces.



Me encantaría ver The wall con ésta tecnología ! ? a ustedes ? pic.twitter.com/MHwYdTx9f1 — ???? ????? (@007Lola_Mento) September 30, 2023

? TENGO que estar algún día en The Sphere, en Las Vegas ? Anoche fue su inauguración con el inicio de los conciertos de U2 ? Todos los videos que he visto son espectaculares

pic.twitter.com/5zbmQIDeBU — Lalo González (@LaloGonzalezM) September 30, 2023

U2 at the Sphere. And yes, the video screen is insane! pic.twitter.com/hYXBR5Gctv — Joseph Fahmy (@jfahmy) September 30, 2023

U2 opened the Sphere last night and it looks insane pic.twitter.com/QqRxhOdPXY — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 30, 2023

Foto: @RebelMadonnaFan (X)

U2 – With or Without You (opening night at the Sphere) pic.twitter.com/Cc7lPvEnDh — Joseph Fahmy (@jfahmy) September 30, 2023

Yes, I'm turning the camera to the top of the Sphere. Hey, hey… sha la la. U2 sound great tonight #U2UVSphere #Vegas pic.twitter.com/Ile0RX2whI — Rob Kachelriess (@rkachelriess) September 30, 2023

Durante este primer show en la residencia de U2, la gente que se reunió en el ‘The Sphere’ de Las Vegas pudo escuchar por primera vez en vivo “Atomic City”, la primera rola de la banda irlandesa en seis años y en donde Bono y compañía rinden homenaje a la llamada ‘Ciudad del Pecado’.

Here’s U2 playing their new single ‘Atomic City’ at The Sphere in Las Vegas tonight pic.twitter.com/0V5Ghs20mG — Damian Jones (@damianjones1) September 30, 2023

U2 launch the Sphere with Zoo Station ? pic.twitter.com/uuavrrmQs2 — Irish Star US (@IrishStarUS) September 30, 2023

U2 had a concert inside of the Sphere in Vegas pic.twitter.com/uLungCYTtB — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) September 30, 2023

Foto: @AlayneAllstar (X)

En redes sociales muchos están impresionados con ‘The Sphere’ y U2

Sin duda, para muchos será inevitable no sacar el teléfono en los shows que U2 brinde hasta mediados de diciembre en ‘The Sphere’. Algo que bien valdrá el costo de los boletos que van desde los 400 hasta los 1500 dólares (entre 6 mil y 25 mil pesos mexicanos).

Lo cierto es que este nuevo recinto de conciertos en Las Vegas pinta para ser el lugar donde grandes bandas buscarán presentarse, pues con su tecnología tanto en imagen como en audio, ‘The Sphere’ brinda una experiencia inmersiva que a muchos nos encantaría vivir.

