¡U2 transmitirá en línea un concierto de la gira ‘Vertigo’!

Sabemos que no es exactamente lo mismo que ver un show en vivo, pero por conciertos en streaming no paramos. Desde que comenzó la cuarentena, un montón de bandas se pusieron las pilas para traernos esta clase de presentaciones, armando shows grabados desde la comodidad de sus casas o de plano buscando en el baúl de los recuerdos para que los fans se distraigan un ratito, y eso es lo que está haciendo U2.

Durante todo este tiempo y bajita la mano, los integrantes de la banda irlandesa han hecho una que otra cosa para hacer más ameno el encierro. Para empezar, el buen Bono compartió con todos nosotros 60 canciones que salvaron su vida, donde aparecen toda clase de artistas, desde The Beatles, David Bowie, Bruce Springsteen y The Ramones, hasta Kanye West, Billie Eilish, Adele, Beyoncé y muchos más.

U2 está aprovechando al máximo la cuarentena

Por si esto no fuera suficiente, U2 también lanzó un canal en SiriusXM, donde además de compartir rarezas de toda su discografía, tendrán sus propios programas de radio. En ellos prácticamente hablan de todo, pues The Edge armó un espacio para platicar con amigos músicos, como Tom Morello, Noel Gallagher y hasta David Byrne, mientras que el show del frontman de la banda platica con invitados como Chris Rock sobre temas filosóficos.

Pero afortunadamente para los fans de la banda, esto no es lo único que harán por nosotros en esta cuarentena. En vista de que la situación no permite que den shows con público en vivo decidieron transmitir una de las presentaciones que dieron en 2005 durante la gira Vertigo, donde estaban promocionando su onceavo disco de estudio, How to Dismantle an Atomic Bomb.

Bono y compañía sacan del baúl de los recuerdos este concierto

En particular, se trata de las presentaciones que U2 ofreció el 9 y 10 de mayo de aquel año en la arena United Center de Chicago, Illinois, y que más tarde publicaron como un DVD dirigido por Hamish Hamilton, el cual llevó por nombre Vertigo 2005: Live from Chicago. En esos shows además de tocar las rolas del que era su más reciente álbum, dieron un enorme repaso por su discografía, desde Boy hasta All That You Can’t Leave Behind.

Por si esto no fuera suficiente, además de proyectar este showsazo, también armarán un evento virtual para verlo con la enorme base de fans que la banda irlandesa tiene en todo el mundo, donde podrás compartir tu experiencia sobre aquella gira, chatear en vivo, mostrar tus fotos (si es que tuviste chance de vivir esos conciertos) y mucho más. Así que será el momento perfecto para recordar aquellos años con la música de U2.

¿Cuándo y dónde podré ver el show de U2?

Si quieren revivir desde la comodidad de sus casas una de las presentaciones más espectaculares en la carrera de U2, les contamos que podrán verlo el próximo sábado 18 de julio a las 2 de la tarde hora del centro de México, a través del canal de YouTube de la banda. Pero no se preocupen si no pueden verlo en vivo, ya que el concierto seguirá disponible en la plataforma 48 horas más, no hay pretexto para perdértelo.

Y mientras llega el día de ver este showsazo y para ir calentando motores, recordemos cuando tocaron “City Of Blinding Lights” en aquel grandioso concierto: