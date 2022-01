¿Era demoniaca? La verdadera y curiosa historia detrás de “Aserejé” de Las Ketchup

En los primeros años de los 2000, surgieron canciones que se quedaron grabadas en la memoria colectiva, temas que aunque de plano no nos gustaban, nos saben de principio a fin. Ejemplos de esto hay y muchos, pero el primero que se nos viene a la cabeza es “Aserejé”, el mega hitazo que Las Ketchup lanzaron en 2002 y que desde entonces, es el único tema que recordamos de estas españolas pero que curiosamente, sigue sonando.

Fue en aquel año cuando las hermanas Lucía, Lola y Pilar Muñoz se lanzaron como una agrupación con su primer material discográfico, Las hijas del tomate. El álbum contó con la producción de Francisco Manuel Ruiz Gómez –mejor conocido como Queco–, quien había trabajado en otro trancazo infame , “El baile del gorila” de la cantante infantil, Melody y que de entrada, auguraba a que al menos una de las canciones la rompería en todos lados.

Las Ketchup lanzan “Aserejé” y se convierte en un trancazo

Oficialmente, el 10 de junio de 2022, Las Ketchup estrenaron “Aserejé” como el primer sencillo de su disco debut. Desde entonces, se convirtió en un éxito en las listas de popularidad de España, México, Argentina, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda, Australia y algunos países de Europa, y la verdad es que no hace falta explicar por qué le gustó tanto a la gente, pues todo alrededor de esta canción está prácticamente hecho para ser un hit.

La letra es súper pegajosa, el ritmo ni se diga y para rematar, contaba con una coreografía que cualquiera se podía aprender: prácticamente tenía todo para triunfar en cualquier lugar. Sin embargo, alrededor de esta rola surgieron un montón de cosas, desde chismes sobre presuntos mensajes subliminales o satánicos y más pero, ¿realmente estaban invocando al Diablo? Bueno, pues aquí les contaremos toda la verdad.

Y a todo esto… ¿de qué va la canción?

Empecemos por lo más importante, la letra de la canción. Estamos seguros que muchos no entendían lo que Las Ketchup decían en “Aserejé” cuando esta canción la rompía en las radios de todo el mundo. Y para ser honestos no los culpamos, pues no hacía falta comprender lo que decían para disfrutarla, pero una vez que le pones atención a cada una de las frases, te das cuenta de que esconde una historia bastante curiosa, pero vamos por partes.

La rola inicia hablando sobre un joven gitano llamado Diego, el cual presuntamente llega a una discoteca o antro –como ahora le llama la chaviza– un tanto enfiestado. Varios han apuntado que el personaje principal de este hitazo podría estar drogado, aunque nadie ha confirmado o desmentido esta versión, pero lo que si nos queda claro es que las hermanas Muñoz lo describen como un sujeto bastante indispuesto que quiere pasarla bien.

El verdadero origen de la letra

Una vez que describen cómo es que Diego entra a la disco, Las Ketchup comienzan a cantar “Aserejé-ja-dejé. De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi“. Y sí, tenemos muy claro que la gran mayoría conoce el coro, probablemente lo cantaban como si no hubiera un mañana y no pasaba nada, aunque estas peculiares frases fueron las que se prestaron para que muchas pensaran que el grupo español quería invocar al mismísimo Satanás.

Sin embargo, aunque algunos no lo crean, esta curiosa letra tiene un origen bastante infantil e inocente, lejos del supuesto significado demoniaco. Resulta que en entrevista para Diario Córdoba el productor de la canción, Queco, contó que todo surgió por un juego con su hijo y la broma llegó a tal que ambos decidieron hacer una parodia de la primera canción oficial del hip-hop: “Rapper’s Delight” de los pioneros de este género, The Sugarhill Gang.

En 1979, este trío originario de Nueva Jersey lanzó esta rola como sencillo, en la cual como dato curioso, utilizaron como beat un fragmento de “Good Times” de Chic. A pesar de que antes ya habían aparecido temas con rap, muchos la nombran como la rola que popularizó el hip-hop, tanto así que de los barrios de Estados Unidos dio el salto hacia el viejo continente e inevitablemente en algún punto de su juventud, llegó hasta los oídos de Quico.

Diego simplemente no se sabía bien la letra de su canción favorita

Pero volviendo a “Aserejé”, el productor decidió cambiar la letra y “españolizarla”, pues en lugar de incluir tal cual la letra de “Rapper’s Delight”, la modificó para que Las Ketchup la cantaran tal cual como suena en nuestra idioma. Además, siguiendo la historia de Diego, nos queda muy claro que además de andar en estado de ebriedad y probablemente muy drogado , nomás no se le da el inglés porque washawasheaba su canción favorita.

Para que se den una idea de lo que hablamos, el famoso “Aserejé-ja-dejé. De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi” en realidad sería “I said-a hip, hop, the hippie, the hippie. To the hip hip hop-a you don’t stop the rock. It to the bang-bang boogie, say up jump the boogie. To the rhythm of the boogie, the beat”. Después de conocer esto, ahora tiene todo sentido, ¿no lo creen? Díganle a sus mamás que no estaban entregándole el alma al Diablo cuando la cantaban, jiar jiar jiar.

El legado de “Aserejé”

Tardamos años en conocer el verdadero significado de “Aserejé”, pero a pesar de cualquier cosa y como ya lo mencionábamos antes, se convirtió en un trancazo a nivel mundial. No solo puso a Las Ketchup en el mapa, también les hizo ganar múltiples premios de oro y platino; por si esto no fuera suficiente, vendieron 8 millones de copias y se posicionó en el puesto 103 de los sencillos más vendidos de la historia de la música a nivel mundial.

Incluso hay quienes comparan la comparan con “La Macarena”, que también fue un gran éxito internacional de un grupo desconocido con todo y su propio baile que se convirtió en un elemento básico en la fiesta. Años más tarde, este rolón hasta apareció en distintos videojuegos como Just Dance 4 para bailarla y cantarla en el karaoke, logrando que una nueva generación conozca este temazo que la rompió en los 2000.

Sin embargo, como suele suceder con los grupos one hit wonder, nomás no hubo otra rola de las hermanas Muñoz que pegara a este nivel; a pesar de eso y que después de estar en la cima solo lanzaron un disco más que pasó sin pena ni gloria, ellas siguieron juntas. Desde entonces, Las Ketchup siguen dando presentaciones esporádicas –incluida la vez que tocaron en Tecate Pa’l Norte 2017 como artista sorpresa– y tocando su más grande éxito, “Aserejé”.