8 bandas que fueron ‘One Hit Wonder’ en los 80 y 90

Atrás quedó la década de los 80 y parte de los noventa, aquellas que vieron florecer grupos pop y música plástica al por mayor, eran tantos los grupos que era complicado aprenderse todos los nombres por la fabricación casi inmediata de ‘One Hit Wonders’.

Muchas de esas bandas o solistas movieron al mundo, algunos continúan activos, otros dejaron este mundo y hubo hasta ‘fakes’ que conmocionaron el mundo de la música porque parecía imposible que otra persona fuera quien cantaba o compusiera.

Estas son algunas bandas que tus papás, tíos y hasta tu jefe recuerdan y ponen en su carro camino a casa… ¡aunque lo nieguen!

A-ha

Aunque no lo crean, los noruegos Pål Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket siguen tocando, pero con mucho menor éxito. ¡No mentimos! Tienen más de una decena de discos e hicieron hasta un Unplugged para MTV este año. Estos fueron los reyes de las discos con ‘Take On Me’ hace más de 30 años.

Cyndi Lauper

¡Otra que a sus 64 años no se rinde! En 2016 grabó el disco ‘Detour’ que pasó sin pena ni gloria, pero su primera producción, ‘She’s So Unusual’ lo ganó todo. ¡Era la Gloria Trevi gringa en los 80! Si no la ubicas, te recomendamos vayas con tu tía de confianza y le preguntes cómo bailaba sus rolas y vestía como ella de chava.

Roxette

Per Gessle y Marie Fredriksson son unos suecos que gozaron de fama y popularidad cuando tus papás utilizaban peinados medio extraños, se peinaban como Marie y usaban paliacate en la pierna. Siguen tocando y sacaron un álbum llamado ‘Good Karma’. Iniciaron en 1986, pero fue hasta 1991 cuando los conoció todo el mundo con Joyride.

Milli Vanilli

Este es uno de los mayores engaños en la historia de la música. Resulta que un alemán llamado Rob Pilatus y un francés, Fabrice Morvan, escalaron a lo más alto tras vender 7 millones de copias de su disco ‘Girl You Know It’s True’ y ganaron un Grammy en 1990.

La fama les duró hasta ese año, cuando se descubrió que ambos eran unos impostores y amos del ‘playback’. El producor Frank Farian quería dos chicos guapitos para su ‘Boy Band’ en lugar de los cantantes originales, Brad Howell, Charles Shaw y las gemelas Jodie y Linda Rocco.

Luego de fallar en varios ‘playback’, la presión de PIlatus y Morvan por grabar un disco con sus voces y una ola de demandas que estaban a punto de estallar, Farian aceptó en una conferencia que todo era un engaño. Milli Vanilli regresó el Grammy ganado y de todas formas fueron demandados.

Los dos impostores de Milli Vanilli formaron el dúo Rob & Fab, pero nunca pegaron. Pilatus tuvo depresión y murió en 1998 por una sobredosis, mientras que Morvan, tomó clases de canto y canta algunos éxitos de su banda apócrifa.

MC Hammer

Este rapero hizo que varios chicos en los ochenta y noventa utilizarán pantalones bombachos, cadenas brillosas, bailes exóticos y le entraran al rap. Vendió más de 50 millones de copias, pero quedó en bancarrota en solo seis años por vivir la vida loca. Su último disco, 3x look, lo grabó en 2006 pero está casi retirado de los escenarios y todavía con deudas.

Vanilla Ice

La contraparte de MC Hammer se llamó Vanilla Ice, un rapero blanco que vendió 20 millones de copias y que plagió descaradamente el ‘beat’ de ‘Under Pressure’ de Queen y David Bowie en la rola ‘Ice Ice Baby’.

Debido a su actitud ‘Fake’ y su voz sobreproducida, muchos dejaron de seguirlo y grabó una decena de discos más sin éxito. Pisó el bote un par de veces por robo en el nuevo milenio. Nada para presumir de él en estos tiempos.

Alphaville

Estos vendieron millones de copias por el éxito ‘Forever Young’, que ha sido covereado por decenas de artistas y que es el himno de cualquier antro de ambiente hasta la fecha. Marian Gold y Bernhard Lloyd fueron los que iniciaron la banda, pero ha habido varios cambios de alineación y el vocalista ahora es Gold.

Siguen tocando y editaron un disco llamado ‘Strange Attractor’ este año que ha pasado de noche.

The Bangles

Llamadas en un principio The Supersonic Bangs, el trío conformado por Susanna Hoffs, Debbi Peterson y Vicki Peterson alcanzaron el número 1 del Billboard con ‘Walk Like An Egyptian’ y ‘Eternal Flame’. Fueron un súper hit en los 80 y se apagaron con el tiempo.

Hoffs grabó tres discos de solista y ninguno pegó, Peterson también lanzó un proyecto solista que nunca ha trascendido y la vocalista Vicki, lo más que realizó fue un par de colaboraciones conTom Petty y Belinda Carlisle.