Lo que necesitas saber: Contemporánea de Soda Stereo, Virus es una de las más emblemáticas bandas de Argentina. Pioneros del new wave en Latinoamérica.

New Wave del bueno y de manufactura argentina está por presentarse en México, cortesía de una de las bandas más emblemáticas de Argentina: Virus.

Virus / Foto: facebook.com/virusvivo

El anuncio lo hizo OCESA. Por medio de redes, se confirma que por primera vez en nuestro país, se presentará la banda que muchos identificarán por la rolota “Luna de Miel en la Mano”.

De acuerdo con el breve mensaje de OCESA, Virus dará show el próximo 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional… lo hará como parte de su tour Locura 40 años, con el cual la banda celebra uno de sus discos más importantes: Locura (1985).

Boletos para Virus en México

Los boletos para este histórico show estará disponibles a partir del 4 de junio. Ya saben, primero en preventa, luego en venta general.

Fundada por Federico, Marcelo y Julio Moura, la banda argentina es una de las más emblemáticas del rock argentino de los años 80. Como varias otras de su generación, presenció y llevó a su música el fin de la dictadura.

Virus / Foto: facebook.com/virusvivo

En 1987, cuando Virus gozaba de un importante renombre, su líder, Federico Moura, fue diagnosticado con VIH, lo cual lo alejó de la banda… hasta que, lamentablemente, falleció en 1988.

En su primera visita a México, Virus contará con dos de sus miembros originales en escena: Marcelo Moura y el baterista Mario Serra. Un concierto imperdible.