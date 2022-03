VOTA: ¿Cuál es tu cartel favorito en la historia del Vive Latino?

El Vive Latino es sin duda uno de los festivales más importantes no solo de México, sino también del continente americano por mucho. Con ya bastante años de historia, se ha convertido en una parada casi obligatoria para esas bandas o artistas de la escena latinoamericana e hispanohablante que ya la están rompiendo en grande o que van para arriba en el panorama musical.

Y no solo eso pues con el tiempo, esta fiesta ha evolucionado al grado de traer a los mejores exponentes del ámbito internacional… En fin, hablar del VL es referirse a uno de los eventos musicales de mayor tradición si hablamos de entretenimiento en vivo y en ese sentido, vaya que nos han entregado ediciones para el recuerdo.

Así que ahora les toca a ustedes decidir cuál ha sido el mejor cartel/line-up en la historia del festival. Por acá repasaremos brevemente cada uno y al final, ustedes votaran por el más rifado.

Vive Latino 1998

La edición con la que comenzó todo. El Vive Latino de 1998 llegó como un parteaguas para la escena musical mexicana, que hasta ese momento no tenía un festival referente en territorio nacional. Y es justo decirlo: aún había cierto estigma respecto a los eventos masivos con el antecedente del polémico e icónico Festival de Avándaro a inicios de los 70.

Para ese entonces, México apenas comenzaba a convertirse como un destino importante para artistas de talla internacional, así que el primer VL fue exclusivo de artistas de habla hispana. Café Tacuba, Molotov, La Maldita Vecindad, Tijuana No, El Tri, La Lupita, Julieta Venegas, Ely Guerra, La Ley, La Gusana Ciega… cartelón de primera y con varias leyendas eventuales del rock en México.

VL 2000

No hubo Vive Latino en 1999, así que los fanáticos debieron esperar un poco más hasta la edición del 2000. Con el nuevo milenio, el festival nuevamente echó mano de los mejores artistas hispanohablantes, pero también se comenzaba a ver la tendencia de invitar actos internacionales. Aquella ocasión The Wailers fue la gran sorpresa y nos deleitaron con varios de los clásicos que encumbraron a Bob Marley como la leyenda absoluta del reggae.

VL 2001

La tercera edición del Vive Latino se llevó a cabo en el 2001, pero solo duró un día. A pesar de eso, pudimos disfrutar de tremendos actos sudamericanos como Bersuit Vergarabat, Los Pericos, Lucybell y hasta Moderatto. El invitado internacional fue la icónica banda de ska Save Ferris y la evolución del evento era más notoria ya que se abrió un nuevo escenario para la música electrónica.

VL 2003

Nuevamente, se salteó una edición del Vive Latino y la siguiente llegó hasta 2003, con un line-up que nuevamente solo incorporó a actos nacionales y latinoamericanos. De aquella edición, se recuerda a Aterciopelados, Café Tacuba, Enanitos Verdes, Molotov, Natalia Lafourcade, Vicentico, Panda y más.

VL 2004

Una vez más, diversas leyendas de la movida latina le cayeron a la edición 2004 del Vive Latino. Babasónicos, Control Machete, el Haragán y Cía, Los Auténticos Decadentes y la Santa Sabina fueron de los que engalanaron el momento. Sin embargo, esta fue también la edición en la que Zoé debutó dentro del festival y a partir de entonces, solo fueron en ascenso hasta convertirse en una de las bandas cuyo nombre, ahora, solo aparece en letras enormes.

Y bueno, si de momentos épicos se trata, hay que resaltar el show que The Mars Volta dio en esa edición, calificada como una de las más intensas y sobresalientes en la historia por diversos fanáticos.

VL 2005

Muchos menciona esta edición como una de las más importantes pues se comenzaba a dar espacio importante a artistas emergentes de la talla de Austin TV, Porter, Quiero Club, Sussie 4, Tolidos, Thermo y de nuevo, hubo mucha euforia con la aparición sorpresa de Gustavo Cerati como invitado de Los Pericos o los internacionales The Skatalites.

Vive Latino 2006

Es justo decir que este es el primero de los carteles masivo que se vieron en la historia del Vive Latino. Otra vez, se planeó como un evento de dos días y se nota de nuevo el equilibrio entre bandas de antaño como el Panteón Rococó y Bersuit, junto a otras más nuevas como Allison, Bengala, Los Bunkers y más.

Vive Latino 2007

Otro cartel que fue un parteaguas en la historia de Vive Latino fue el de 2007, pues aquí se continuaba con la línea de bandas clásicas y más nuevas, pero ya empezaba a haber más apertura con actos internacionales. En aquella edición, también se nota que hubo más invitados sudamericanos que en otras ocasiones, encabezados por el propio Cerati. Se abrió el festival a otros géneros como el reggaetón con la inclusión de Calle 13 y por primera vez, un acto británico se hizo presente con The Magic Numbers.

Vive Latino 2008

La edición de los 10 años vio regresar a varios de los pilares que inauguraron las primeras entregas del festival y el line-up masivo continuaba. Ahora, no solo era un acto internacional el que figuraba en el cartel, sino dos: en esta ocasión, fueron The Wailers en su vuelta a Vive Latino, además de Black Rebel Motorcycle Club.

Vive Latino 2009

Uno de los más prometedores y una que también tuvo sus complicaciones. La edición 2009 del Vive Latino se tuvo que cambiar de fecha ya que en la Ciudad de México había alerta sanitaria por la gripe A (H1N1) y eso provocó que algunos actos estelares como Gogol Bordello cancelaran por problemas de agenda. Tssss.

VL 2010

A partir de este momento, se puede decir que el Vive Latino comenzó su historia moderna con carteles cada vez más extensos y jugosos para la audiencia, además de que las bandas internacionales ya ocupaban más plazas para presentarse. Aquella vez fueron los Deftones, Rise Against y Empire of the Sun algunos de los actos más llamativos.

VL 2011

Para muchos, una de las mejores ediciones pues Caifanes regresó con todo y alineación original, además de que tuvimos el chance ver The Chemical Brothers, The National y Jane’s Addiction. Una edición para enmarcar, sin duda.

VL 2012

El de 2012 también es uno de los Vive Latino más recordados y aquí, por ejemplo, además de las bandas legendarias de Latinoamérica y otras más nuevas, se tiene uno de los line-up internacionales más recordados con Kasabian, Foster The People, Fatboy Slim, Gogol Bordello, Madness, The Horrors, TV On The Radio, etc.

VL 2013

Otra de las grandes ediciones del Vive Latino que tuvieron sus malas pasadas. Ok, tuvimos a Blur, Tame Impala y a Yeah Yeah Yeahs, pero no se olvida la cancelación de Morrissey por problemas de salud. Como sea, tremendo show aquel fin de semana.

VL 2014

Ok, al final no se presentaron Primal Scream por cancelación, pero un festival que tiene a Los Tigres del Norte y a Nine Inch Nails en el mismo cartel, no puede pasar desapercibido. Nada que envidiarle a Coachella, la verdad.

VL 2015

Para esta edición de mediados de la década pasada, ya se le comenzaba a dar espacio a futuros nombres que hoy en día son de los grandes de la escena latina como Mon Laferte, Ximena Sariñana, Siddharta, además de que tuvimos grandes nombres internacionales como Garbage, The Vaccines, Interpol, The Specials y Die Antwoord.

VL 2016

Cada vez más bandas emergentes se suman para tocar en la Carpa Intolerante y de nuevo, el festival evoluciona para incluir la famosa Casa Comedy que desde entonces, es parte integral del evento. Destacadas las actuaciones de Two Door Cinema Club, León Larregui, Of Monster And Men y más.

Vive Latino 2017

Épico momento para los punks en México ya que por fin, Rancid se dignaba a tocar en nuestro país. Y bueno, afortunados los que vieron a la banda en vivo porque en la transmisión web no se pudo sintonizar el concierto. Eso sí, Justice, Prophets Of Rage, The Pretty Reckless y Jake Bugg se rifaron.

VL 2018

Ahora sí se nos hizo escuchar a Morrissey en el Vive Latino y de tener a la pura ‘crema y nata’ de la industria británica con Gorillaz y Noel Gallagher. Los más nostálgicos de la música latina sin duda disfrutaron el Rock en tu idioma sinfónico, que fue una joya,

Vive Latino 2019

Conforme avanzaron los años, ya era más evidente que el Vive Latino no solo se enfocaba en el rock, sino en todas las expresiones musicales de México y América Latina. Por eso es que uno la pasaba bien viendo a The 1975 y luego a Intocable. O pasabas de ver a Juanes y Santana a Korn. Buena fiesta para todos.

Vive Latino 2020

El Vive Latino 2020 fue la despedida no oficial de los festivales antes de entrar en el periodo de pandemia. Después de que se llevó a cabo esta edición, comenzaron las cancelaciones masivas y lo que parecía un tema de mantener cuarentena por un tiempo, se convirtió en una eternidad. Pero bueno, cada cuándo tenemos chance de bailar con Los Tucanes de Tijuana al ritmo de “El Tucanazo” y luego ponernos bien rockers con Guns N’ Roses.

VL 2022

Por primera vez en un montón de años y a raíz de de la pandemia, el Vive Latino no se hizo de manera consecutiva anual. No hubo VL 2021, pero la edición 2022 es la del regreso con nombres enormes de la talla de Pixies, Limp Bizkit, Black Pumas, Milky Chance y aquellos precursores de la música latina e hispana, además de algunos más nuevos, como Julieta Venegas, La Lupita, La Gusana Ciega, Los Fabulosos Cadillacs y más.

¡Es momento de votar por tu cartel favorito en la historia del Vive Latino!