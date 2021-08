We Love NYC: Te decimos cómo ver el concierto de The Killers, Bruce Springsteen y más en Nueva York

Poco a poco, el mundo se está recuperando del enorme golpe que recibió cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Muchas cosas han cambiado desde marzo de 2020 cuando el COVID-19 lamentablemente le arrebató la vida a millones de personas; sin embargo, algunas ciudades del planeta están festejando a lo grandes que las cosas van mejorando y volviendo a “la normalidad”, como el caso de Nueva York quienes tirarán la casa por la ventana.

La Gran Manzana fue uno de los lugares más afectados por el coronavirus, pues en los primeros meses se convirtió en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Afortunadamente las cosas se ven mejores para todos los neoyorquinos, tanto así que a principios de agosto levantaron las restricciones contra el COVID ya que las tasas de hospitalización en la ciudad disminuyeron y las de vacunación aumentaron. Es por eso que celebrarán con todo.

Nueva York festejará el regreso a la normalidad con un concierto

Resulta que el gobierno de la ciudad en colaboración con el productor musical Clive Davis y la empresa de entretenimiento Live Nation, organizaron un evento llamado We Love New York City: The Homecoming Concert. De acuerdo con CNN, además de la música este será un festejo sobre el resurgimiento de Nueva York tras un año difícil marcado por la pandemia del coronavirus y promoverá la salud, la seguridad y la equidad.

Y para que se den una idea del conciertazo que armaron, en el cartel hay nombres como: The Killers, Bruce Springsteen (quienes recientemente estrenaron una rola), Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Babyface, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, Journey, Jon Batiste, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Maluma, Carlos Santana y Rob Thomas.

“Este va a ser un momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses. Lo diré claramente: van a querer estar aquí. Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a increíbles desafíos el año pasado y se superó”, declaró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio sobre este enorme evento que se llevará a cabo en uno de los lugares más icónicos de la ciudad, Central Park.

¿Cómo le hago para ver este evento?

Ahora bien, la buena noticia es que no necesitas vivir en Nueva York para ser parte de este concierto tan especial para la ciudad, porque lo transmitirán en vivo y a todo color para todo el mundo. El show iniciará el próximo sábado 21 de agosto a las 4 de la tarde –hora del centro de México y podrás seguir todo lo que sucede en Central Park a través de la señal de CNN, incluido el canal de CNN en español.

Y quizá te estés preguntando, ¿qué onda con los que no tenemos el canal de televisión? Bueno, pues no te preocupes porque también tendrás chance de ver este concierto desde la Gran Manzana sin la necesidad de conectarte por cable ya que la transmisión estará disponible en CNN.com y CNNgo (entrando a CNN.com/go para PC, smartphone y iPad, y a través de las aplicaciones CNNgo para Apple TV, Amazon Fire, Android TV, Chromecast y Roku).