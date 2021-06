¡The Killers colaboran con Bruce Springsteen en la rola “Dustland”!

Vaya que el 2021 aún tiene un montón de sorpresas para nosotros desde la cancha de la música. Muchas bandas y artistas se están preparando para regresar formalmente a los escenarios luego de un año bastante complicado para la industria, aunque algunos decidieron entrar al estudio para crear canciones únicas. Como el caso de The Killers quienes armaron una colaboración espectacular con una leyenda de la música: Bruce Springsteen.

En 2020, Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer lanzaron el sexto material discográfico de toda su carrera, Imploding the Mirage. Meses después de que este álbum viera la luz, la banda bajita la mano mencionó que ya estaban trabajando en un nuevo disco y han mencionado que podría llegar este mismo año. Sin embargo, mientras sueltan más información y confirman detalles, trabajaron con ni más ni menos que ‘El Jefe’.

The Killers y Bruce Springsteen se unen en “Dustland”

Hace unos días, The Killers anunció con bombo y platillo en sus redes sociales que muy pronto podríamos escuchar la rola que armaron con Bruce Springsteen. Lo único que mencionaron fue que estaría disponible el 16 de junio, pero luego de mucha espera y anticipación, por fin llegó a nosotros esta colaboración que no veíamos venir en una canción llamada “Dustland” y que seguramente no será desconocida para los fans from hell.

Resulta que esta es una reinterpretación de “A Dustland Fairytale”, tema que apareció en el tracklist del tercer álbum de la banda de Las Vegas, Day & Age, y sirvió como cuarto y último sencillo del disco. Aquí escuchamos a Flowers y Springsteen cantando cada quien sus respectivas partes, pero lo mejor llega justo a la mitad y el final de la rola, porque es en ese preciso momento donde ambos unen sus voces para regalarnos un momento épico.

La curiosa historia de esta colaboración

En un comunicado publicado en redes sociales, Brandon Flowers contó la extraña historia de cómo nació esta colaboración con Bruce Springsteen. Según el frontman, ‘El Jefe’ lo contactó a través de un mensaje de texto en febrero de 2020 donde le dijo supuestamente lo siguiente: “Viendo Glastonbury, ustedes se han convertido en una banda infernal en vivo, hermano mío. Me encanta el traje dorado. Tenemos que hacer ‘Dustland’ algún día”.

Por supuesto que el vocalista de The Killers no podía creerlo, es por eso que le escribió directamente al hijo de Bruce, Evan, para confirmar si ese era el número de su papá y en efecto, Springsteen le había mandado ese mensaje. Más tarde, Flowers reflexionó sobre el significado de esta canción ?porque la compuso cuando su madre, Jeannie, estaba luchando contra el cáncer? y lo importante que era trabajar con el cantante de “Born in the USA”.

También tenemos video oficial (con todo y Springsteen)

Sin embargo, más tarde el propio Brandon Flowers elogió el enorme legado de Bruce, por escribir “mucho sobre gente como mis padres”, así como por encontrar “mucha belleza en las esperanzas y los sueños de gente que de otro modo sería invisible”. Para concluir, le dio las gracias al músico por todo lo que ha hecho y también a sus papás: “Le agradezco que me haya abierto esta puerta. Estoy agradecido a mis padres por su ejemplo para mí.

Por si esto no fuera suficiente, además del sencillo también estrenaron el video oficial para esta rola. En él podemos ver a la banda tocando en un cuarto junto a un conjunto de cuerdas de acompañamiento, mientras Springsteen se les une a la distancia cantando y tocando la guitarra. Esta es una interpretación llena de energía, entrega e intensidad, justo lo que merecía un tema tan emotivo como este.

Ya estuvo bueno de hablar, es momento de pasar a la música. Súbanle a todo el volumen y alégrense el día escuchando a continuación “Dustland”, la canción de The Killers y Bruce Springsteen: