Yeah Yeah Yeahs combinó pasado y presente en el conciertazo que dieron en el Corona Capital

El Corona Capital se ha caracterizado por traer bandas a nuestro país que llevaban varios años de ausencia, o de plano no habían venido nunca, y ayer, pudimos volver a ver a los Yeah Yeah Yeahs después de nueve años de ausencia.

Lo que impresionó de principio a fin fue la presencia y actuación de Doña Karen O sobre el escenario, y es que tiene una personalidad imponente y una energía inagotable, sumado a que su voz suena rebien en vivo, y tiene un carisma y una emoción inmensos.

Fotto: David Barajas

Clásicos de siempre y nuevas joyas

Ya habíamos dicho que Cool It Down es un clásico moderno (POR ACÁ les dejamos la reseña), y en vivo los Yeahs nos comprobaron que las nuevas rolas suenan enormes en vivo. Abriendo con “Spitting Off the Edge of the World”, la banda neoyorquina comenzó fuerte ante un escenario principal repleto, con mucha gente con playeras de YYYs emocionadísima de verlos.

“Burning” y “Wolf” fueron una verdadera locura, y es que la banda se vio emocionadísima por estrenar rolas ante su público mexicano, y con poco apoyo de visuales, nos bastaron los bailes de Karen O sobre el escenario y su voz para transmitirnos toda la energía de los nuevos temas.

Fotto: David Barajas

Una frontwoman histórica en su mejor momento

Karen O se comió el escenario y cautivó a su público mexicano en rolas clásicas como “Zero” y la cerradora “Date With the Night”, y neta es asombroso como se desenvuelve en el escenario. Solo ella podría transformar un momento incómodo en algo memorable, ya que olvidó la letra de “Blacktop”, pero le echó la culpa a su capa, la aventó y ahora sí se rifó una interpretación brutal.

El combo de “Maps” seguido de “Gold Lion” fue una verdadera locura nostálgica, y ahí sí vimos varios momentos cursis en el público, con la invitación de Karen O de celebrar a todos los enamorados. La vocalista reconoció que nueve años son muchos años de ausencia, pero la verdad es que se pusieron a mano con el showsazo que dieron.

Fotto: David Barajas

Karen lo intentó mucho, pero la verdad esperábamos más respuesta de la gente, y tal vez el cansancio y la lluvia de la tarde los apagó un poco, pero no notamos que la gente enloqueciera como debería de haber pasado.

La convivencia de intensidad y calma

Los Yeahs se han transformado a través de los años, y eso se refleja en su setlist, ya que vamos de baladas a rock intenso y de vuelta. De “Blacktop” a “Heads Will Roll”, o de “Maps” a “Date With the Night”, nos trajeron en un remolino emocional que disfrutamos mucho. La sensibilidad de algunas rolas y la intensidad en otras nos encantó, porque es un equilibrio en la selección de rolas bastante pensado por parte la banda.

La banda iba a tocar en Guadalajara, pero Nick Zinner traía complicaciones de su recuperación de neumonía, pero ayer logró subirse al escenario principal para rifarse en guitarra y teclados, lo que Karen O reconoció antes de “Maps”, dedicándosela a su pareja, a Zinner al poner su físico en riesgo, a los amantes y a las mujeres manifestantes en Irán.

Esperamos ver a esta bandota pronto, y que no pasen de nuevo casi diez años para que nos visiten, sobre todo con el discazo que traen de gira.