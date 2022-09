Nueve años tuvieron que pasar para tener nuevo material de los Yeah Yeah Yeahs y esta nueva entrega justifica la espera. Karen O, Nick Zinner y Brian Chase lanzan este 30 de septiembre Cool It Down, un álbum sobre los tiempos que vivimos, y que expande su paleta sonora a nuevas texturas, instrumentos y hasta ritmos.

Mucho podemos especular sobre los recesos que las bandas tienen a lo largo de su carrera, sin llegar en la mayoría a una conclusión concreta. Rumores sobre malentendidos, diferencias creativas y también la incursión en proyectos nuevos o carreras como solistas, suelen acaparar más atención incluso que su producción musical.

Foto: Jason Al-Taan

En este caso, cualquier teoría nos importa poco, ante un disco que proyecta a los Yeah Yeah Yeahs a una nueva era de su carrera musical con una producción sublime, después de lanzamientos solistas y colaboraciones con otros artistas de Karen O.

Su primer disco en casi una década apenas sobrepasa la media hora, con ocho canciones producidas por Justin Raisen (David Bowie, Charlie XCX), Andrew Wyatt (Miike Snow, Liam Gallagher) y David Andrew Sitek (Foals, Weezer); además, como invitado de lujo, Perfume Genius se unió en “Spitting Off the Edge of the World” a la banda neoyorquina en una celebración distópica basada en sintetizadores y cajas de ritmo.

Una celebración de la alianza entre el indie rock y el pop glamoroso

Durante los nueve años sin un disco de los Yeah Yeah Yeahs, el pop artístico y nostálgico ha matizado varios géneros, y muestra de ello son precisamente artistas como Perfume Genius, Angel Olsen y King Princess.

Observando cuidadosamente desde un receso de la producción en estudio, Karen O y compañía traen ocho rolas que son una celebración de la unión con el pop exuberante, que trae consigo largas olas de sintetizadores que acompañan a la voz de la icónica vocalista con letras melancólicas pero con matices sobre esperanza.

Los Yeah Yeah Yeahs muestran una presencia electrónica más fuerte que en It’s Blitz! (2009), que nos regaló el ahora himno de los sets de EDM “Heads Will Roll” y también “Shame And Fortune” y “Soft Shock”, basadas en elementos sintéticos. Eso sí, dejando descansar las guitarras protagónicas del Fever To Tell (2003), las incorporan en rolas como “Fleez” y “Burning” para engrandecer su sonido por momentos.

Un soundtrack resignado pero ante el fin del mundo

Como ha sido una constante reciente, varios proyectos nos hablan sobre los malos tiempos que vivimos: entre la postpandemia, el declive económico, la crisis ambiental y un larguísimo etcétera. A pesar de esto, muchos proponen la misma solución, bailando ante la adversidad como un acto de rebeldía. Lo hemos escuchado recientemente de Hot Chip y Bastille, y ahora los Yeahs nos traen su versión de la actitud que toman ante la vida moderna.

“Different Today” es una de las muestras más claras sobre este tema, ya que Karen O nos dice que el mundo está girando fuera de control pero ella tiene una nueva actitud ante alguien que no quiere que se vaya. Pensamos en las sad bangers, bautizadas por Mark Ronson como canciones que te hacen bailar sobre temas tristes, algo que ahora le sale maravillosamente al trío de Nueva York.

Como espectadores de tragedias globales, y con la elocuencia de Karen O intacta a casi veinte años de su primer LP, la banda tiene temas explosivos sobre lo que está pasando, con líneas pegajosas que seguramente serán increíbles en vivo.

“Burning” se sirve de la repetición (“Into the sea, out of fire / All that burning”; “What you gonna do?”; “What you gonna do when you get to the water”) para crear un tema que será coreado a más no poder en vivo, con espectaculares remates en batería y hasta arreglos sinfónicos. Nick Zinner suma con la guitarra distorsionada a la sensación agresiva de esta rola, con un riff sencillo pero potente que no sale de tu cabeza.

Esta faceta de los Yeah Yeah Yeahs se acopla idealmente al material preexistente

Con cinco discos de estudio, los Yeah Yeah Yeahs han pasado por distintas fases, pero resulta un caso extraño el del trío neoyorquino, ya que su material discográfico aún con el novedoso y experimental Cool It Down se integra para darnos sensaciones distintas que se cristalizan en su show en vivo.

Escuchamos momentos intensos, pero también la calma de rolas como “Blacktop” y “Mars” nos parece que tiene algo de hipnótico considerando las nuevas atmósferas que trabajaron, con progresiones de sintetizadores y siempre con la voz de Karen O como protagonista de los nuevos temas.

Como si fuera fácil, el nuevo sonido de los Yeah Yeah Yeahs, con todo y arreglos sinfónicos (aunque sean en pista y digitales) se siente fresco, como una banda que aún tiene mucho que decir y lo de Karen O como frontwoman es increíble, ya que en los pocos videos de lo nuevo y en sus presentaciones en vivo, parece que no ha pasado el tiempo por su energía y carisma sobre el escenario.

Con efectos nuevos en voz e instrumentos, nos provoca curiosidad cómo es que éstas canciones serán interpretadas en vivo, y estamos seguro que el trío neoyorquino vendrá a nuestro país como acto único en Guadalajara o como parte del Corona Capital 2022 para mostrarnos los temas de Cool It Down y revisitar joyas de una de las bandas más influyentes de principio de siglo en la escena del indie rock.

Esta es la portada de ‘Cool It Down’, el quinto álbum de estudio de Yeah Yeah Yeahs/Foto: Secretly Canadian