¡Zoé libera el álbum ‘Sonidos de Karmática Resonancia’ y comparte el video para “Popular”!

Ya llegó, ya está aquí… Después de varios meses esperándolo, el nuevo disco de Zoé, Sonidos de Karmática Resonancia, por fin arribó a plataformas y ya lo puedes escuchar completito. La icónica banda mexicana abre así una nueva etapa en su carrera y, por supuesto, los fanáticos ya esperan el momento de verlos tocar su nuevo material en algún momento.

Desde luego, sabemos que la situación por la contingencia complica las cosas, pero el grupo comandado por León Larregui no baja la guardia para acompañar sus composiciones, nos regalo uno que otro video. En esta ocasión, la entrega corresponde al sencillo “Popular”.

Zoé comparte su nuevo video para “Popular”

Tres largos años tuvieron que pasar para que Zoé regresará al ruedo con un nuevo material discográfico. Desde 2020 y a principios de este 2021, la banda anduvo lanzado algunos sencillos con los que nos mostraba el camino rumbo a su nueva placa y la expectativa solo crecía entre los fanáticos.

Los meses pasaron, llegaban nuevas canciones pero no un día en concreto para darle salida al disco que sucedería a Aztlán de 2018. ¿Cuándo llegaría pro fin? Seguía el misterio hasta que a principios de este mes, León Larregui y compañía revelaron que Sonidos de Karmática Resonancia vería la luz este mismo 15 de abril. Como dice el refrán, “no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla” y álbum por fin llega a plataformas.

Pero esa no es la única sorpresa que nos tenían preparada. El lanzamiento del nuevo disco viene acompañado del video para el tema “Popular”. Esta canción nos habla de un romance complicado e impedido por las diferencias sociales entre los involucrados, algo que León Larregui ejemplifica bien en el verso “Sé que nunca fui el más popular en el colegio… Pensé que me querrías aunque no fuera de abolengo“.

En el clip, vemos a un hombre que intenta escapara de sus demonios al tiempo que recuerda la turbia relación que alguna vez sostuvo con un viejo amor. Entre diversos paisajes y una que otra luz de neón, Zoé nos comparte el nuevo audiovisual que te dejamos a continuación. Que los disfrutes.