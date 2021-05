Zoe Wees: Pop emocional, directo y lleno de mensajes que te erizará la piel

Desde que prácticamente se utilizó el término ‘pop’ en la industria, ha sido visto por algunos clavados de la música como ese género que esta ahí para satisfacer las necesidades básicas de las masas. Sin embargo, en muchas ocasiones los artistas que le entran a esta clase de ritmos y sonidos nos han demostrado todo lo contrario, que les gusta y los usan como un medio para potenciar un mensaje importante, justo como el caso Zoe Wees.

Con tan solo 18 años, está chica la está rompiendo durísimo por todos lados, y eso que apenas lanzará su primer EP. Sus canciones tienen millones de reproducciones en las plataformas digitales, pero más allá de estos datos y de cuánto puede generar a través de las rolas que compone, ella tiene una misión más relevante que ser una cifra de seguidores o reproducciones: hablar directamente sobre sus inseguridades y miedos.

¿Quién es Zoe Wees?

Zoe Wees nació el 13 de mayo de 2002 en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. En ese lugar pasó toda su infancia, aunque desde temprana edad le detectaron una enfermedad llamada epilepsia rolándica benigna, la cual le provocó sentimientos de exclusión por parte de los demás, impotencia y pérdida de control. Esto la llevó a encontrar refugio en el arte, específicamente en la música, donde poco a poco descubrió que tenía talento nato para cantar.

En diversas entrevistas, Zoe ha hablando abiertamente sobre la epilepsia que padece desde que era niña y cómo fue que de alguna manera, este padecimiento la ayudó a forjar el carácter y convertirse en la persona que es ahora: “La enfermedad fue más fuerte que yo y dejó cicatrices que han pasado a formar parte de mi vida. Aceptarlas me ha llevado mucho tiempo, pero me convierten en lo que soy hoy: una luchadora”.

Conforme fue creciendo, Zoe Wees se adentró en el mundo de la música. Como toda joven con ganas de triunfar en la industria musical, la inspiraron artistas que escuchó en el camino como Jessie J, Lewis Capaldi y hasta Miley Cyrus. Gracias a ellos, comenzó a escribir canciones en su cuarto, y a pesar de tener raíces nigerianas y ser completamente alemana, decidió que si quería triunfar, lo mejor para ella era escribir y crear rolas en inglés.

Su paso por ‘The Voice’

Pero no fue hasta que se convirtió en adolescente que empezó a tomar esto de cantar como algo serio. Su carrera en sí comenzó cuando debutó actuando en un concierto escolar; ahí, un maestro la invitó a trabajar juntos y gracias a su guía y conocimientos, no solo la motivó a dedicarse a esto, también le trajo cierta confianza para actuar frente a muchas personas. Y eso quedó claro en 2017, cuando participó en el famoso programa de televisión, The Voice.

Zoe Wees llegó a la audiciones de la versión alemana y para niños de este show con una versión de “Get Away” de Jessie J. Más tarde se unió al equipo de la cantante pop Sasha, con la que avanzó distintas etapas hasta llegar a las últimas instancias; sin embargo, esta chica no logró pasar a la final y mucho menos ganar la competencia, pero se llevó el cariño de millones de personas y el ánimo para continuar dentro de la industria musical.

Lanzando su primer sencillo

Después de aparecer en The Voice y conmover a todos con su espectacular voz, Zoe se puso las pilas para componer más canciones y tener material que mostrar en plataformas digitales. Por ahí colaboró con el dúo de DJ’s alemanes, Moonbotica en la rola”Hibernating”, pero el camino para ella no fue tan sencillo, pues para lograrlo, trabajó durante tres años junto a un montón de productores para conseguir el sonido que tanto buscó, pero la espera valió totalmente la pena.

Finalmente el 13 de marzo de 2020 y justo cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, Zoe Wees lanzó su primer sencillo llamado “Control”. Esta rola es muy especial para ella, pues habla sobre la ansiedad y el no tener el control de sus propias acciones. Pero concretamente, la escribió sobre su batalla contra la epilepsia que padece desde que era pequeña y de alguna manera, también quería dar las gracias al profesor de primaria que la empujó de joven a convertirse en la presencia escénica.

El camino hacia el EP debut

A partir de “Control”, el nombre de Zoe empezó a sonar fuerte en distintos lugares. Ese mismo año colaboró en la canción “Wait For You” con el cantautor británico, Tom Walker, pero de manera individual también nos presentó más canciones como “Girl Like You”, una pieza pop que sin saberlo, se convertiría en un himno feminista sobre lo complicado que es ser mujer en estos tiempos y lo difícil que es confiar en cualquier persona.

Con esta última canción, logró ganarse a un montón de fans en todo el mundo, pues TikTok hizo de las suyas y un montón de chicas la usaron en un trend que se viralizó en la plataforma de videos. Luego de este hitazo y tras varios remixes y versiones acústicas de la misma rola, Zoe Wees nos presentó “Ghost”, que es un tema al piano super melancólico en donde una vez más, nos deja muy claro que la voz que tiene es prodigiosa y suena perfectamente en cualquier género.

La llegada de ‘Ghost Wings’

Pero después de un 2020 lleno de rolas que entraron en las listas de popularidad, Zoe tiene preparado algo aún más especial para todos nosotros. Resulta que el próximo 21 de mayo verá la luz su EP debut, el cual llevará por nombre Ghost Wings e incluirá cinco canciones muy personales e intensas que le volarán la cabeza a cualquier que las escuche. Y como primer paso de la promoción de este material, apareció en el programa de artistas emergentes, Up Next de Apple Music

Sobre este EP, Zoe Wees comentó que: “Cada una de las canciones es autobiográfica y muy especial para mí. En cierto modo, el EP se escribió como una terapia personal, y cada pista me ayudó a abordar mi propia salud mental. Escogí el título ‘Golden Wings0 para simbolizar ese sentimiento de “seguridad y fuerza”. Estas dos cosas son los cimientos desde los que puede crecer la esperanza. Espero que la gente pueda relacionarse con mis historias a su manera”.

¿Qué es lo que hace tan especial a Zoe Wees?

Como ya lo mencionábamos antes –y no nos cansamos de decirlo–, Zoe tiene una voz excepcional. Por momentos nos recuerda a grandes artistas del pop, aunque tomando lo mejor de ellas para crear su propio estilo, lleno de melancolía, sentimentalismo y poder. Desde el primer segundo en que la escuchas terminas completamente seducido e hipnotizado por lo que puede hacer cuando cantante frente a un micrófono. Ese es uno de sus sellos.

Pero otra de las cosas relevante y que nos llamó la atención de esta chica es que no tiene miedo de mostrarse tal cual es en su música. Sus letras tienen cierto toque de poesía pero sin caer en esas palabras rebuscadas que simplemente no le importan a la juventud, pues a ellos es a quienes les habla. Y sí, lo más importante es que en sus letras nos habla de la depresión, de la ansiedad y sentirnos bien con nuestro y cuerpo y con lo que somos, algo que sin duda nos hace falta escuchar en estos tiempos.