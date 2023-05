Antes de adquirir una televisión, teléfono, ropa o cualquier otra cosa, queremos darles 12 consejos para comprar en este próximo Hot Sale 2023 y no les vean la cara en tiendas físicas y también en línea. Sí, recuerden que este lunes 29 de mayo comienza esta temporada en la que podrán encontrar varias ofertas, pero si no se cuidan, una que otra tranza.

12 consejos para comprar en Hot Sale 2023

Para empezar, les damos algunos consejos que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que pueden aplicar para el Buen Fin y también para comprar en tiendas físicas este próximo Hot Sale 2023:

1- Antes de pagar, pregunta

Si ya escogiste lo que te quieres llevar a tu casa, antes de pagar, asegúrate de preguntar a los encargados de la tienda sobre las políticas de garantía, devoluciones y también cancelaciones.

Foto: Pexels

2- Consulta métodos de pago

Antes de comprar cualquier cosa, recuerda consultar los métodos de pago que hay en los diferentes establecimientos para que sepas cuál te conviene más, además de preguntar si hay algún descuento y cuáles son las diferentes promociones que tienen.

3- Revisa los billetes

Podrá ser algo muy básico, pero luego se nos pasa: Revisa que tus billetes sí sean verdaderos, así como cuando te den tu cambio. Sí, checa que cada uno de ellos tengan los diferentes elementos de seguridad, como las famosas ventanitas y el relieve o textura de las figuras.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

4- Ponte a las vivas cuando pagues con tarjetas

Uno de los mejores consejos es, si vas a utilizar tarjetas de débito o crédito para comprar en este Hot Sale 2023, verifica que al pagar el monto sea correcto y, por si las malditas dudas, mejor guarden sus comprobantes de pago por cualquier cosa.

5- Échale un ojo a tus apps bancarias

Mantente al tanto de las notificaciones o de lo que reporten tus apps bancarias, como tus estados de cuenta o los movimientos que tiene registrados. Sobretodo, checa que éstos últimos coincidan con tus compras (no vaya a ser).

Foto: Pixabay

6- ¿Vas a retirar una gran cantidad de dinero?

Las autoridades capitalinas recomiendan que si vas a depositar o retirar una gran cantidad de dinero del banco, solicites al 911 el servicio de acompañamiento, para que no te bajen tu lana y no corras peligro.

Y ahora les tramos los consejos que da la Policía Cibernética capitalina para aquellos que prefieren quedarse en su camita o sillón y comprar todo lo que quieren del Hot Sale 2023 en línea:

7- Checa que el sitio de la tienda sí sea el origina

Para evitar que roben tu información personal o financiera, asegúrate de que la página en donde estás comprando sea de la tienda original. Por ejemplo, checa que la dirección URL sea segura y comience con “https”, además de que cuente con un candado en la barra de direcciones.

Foto: Pixabay //

Igual puedes revisar el diseño del sitio, ya que muchas veces los falsos tienen faltas de ortografía o imágenes de baja calidad. Además lee las reseñas de la página para que te des cuenta que tan confiable es.

8- No compartas información personal en páginas raras

Si de plano la página de internet donde quieres comprar no te da confianza, mejor no metas ningún dato personal o financiero. No des tu número de seguridad social, información bancaria o de tarjetas si no estás seguro.

9- Usa contraseñas seguras

Asegúrate de utilizar contraseñas seguras y únicas para cada página que uses. Sí, además procura no usar la misma para varios sitios web, ya que esto facilita a los delincuentes entrar a tus cuentas.

Foto ilustrativa: Pixabay // 10 datos del uso del internet en México.

10- Ten un buen antivirus

Antes de empezar a comprar todas las cosas que quieres en este Hot Sale 2023, procura tener un buen antivirus actualizado en tu computadora o dispositivo móvil, pues te ayudará a detectar y eliminar cualquier virus o malware que intente robar tu información personal.

11- Revisa las políticas de seguridad

Antes de realizar tus compras en cualquier sitio, revisa sus políticas de privacidad y verifica que tus datos personales no se usarán de manera errónea o en algo que no quieres.

Foto ilustrativa: Pexels.

12- No hagas clic en enlaces raros

No le hagas clic a enlaces raros que te lleguen en correos electrónicos y que parezcan venir de tiendas en línea o de un banco. Puede que estén intentando robar tu información personal.

Y ya para acabar, procura usar una tarjeta de crédito segura y de uso exclusivo para compras en línea.

Si eres víctima de un delito, lánzate de volada a presentar una denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público y, en caso de detectar algún anuncio sospechoso, contacta a la Unidad de Policía Cibernética al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086.