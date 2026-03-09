“Nos queremos vivas”: Así se vivió la marcha del 8M 2026 en CDMX

Lo que necesitas saber: Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y hasta la plancha del Zócalo de CDMX, así se vivió la marcha del 8M 2026.

“Una se vuelve feminista con su propia historia”, decía un mensaje pegado en uno de los postes en Avenida Juárez, cerca del Palacio de Bellas Artes, y ante el paso de cientos y miles de mujeres y niñas que unieron sus voces en el corazón de CDMX el 8M de 2026.

Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y hasta la plancha del Zócalo de CDMX, así se vivió la marcha del 8M 2026.

Foto: Isa Cruz-Sopitas.com

Así se vivió la marcha del 8M 2026 en CDMX

Poco antes de las 10 de la mañana del domingo 8 de marzo —Día Internacional de las Mujeres— varios grupos se reunieron alrededor de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a la espera de que, cuando su contingente lo indicara, salir al Zócalo de CDMX.

Foto: Isa Cruz-Sopitas.com

Ahí, nos encontramos a la orquesta Mujer Oaxaqueña. Para algunas de sus integrantes —originarias de la sierra de este estado— era la primera vez que asistían a la marcha del 8M en Ciudad de México. Otras más ya habían hecho este recorrido.

“Las mujeres indígenas también luchamos”

Platicamos con Quetzali, quien nos explicó que como mujer de las comunidades originarias de Oaxaca era importante asistir a la marcha del 8M para “dar a conocer que las mujeres indígenas también luchamos”.

Y sobre el por qué una orquesta acompañaba las voces de miles de mujeres que estaban marchando sobre Paseo de la Reforma:

“Es importante para nosotras porque muchas veces la música, sobre todo en las bandas oaxaqueñas, había sido dominada por hombres y estar solamente las mujeres, es una resistencia (…) nosotras somos muy capaces de hacer música, por ejemplo, yo toco un instrumento que puede parecer pesado y, a vedes, lo tocan los hombres, pero yo me siento muy orgullosa de tocarlo porque sí podemos”.

Una responsabilidad con todas las mujeres

Dos compañeras de la orquesta —encargadas del trombón de vara y trombón de embolos— coincidieron en que la marcha del 8M es un espacio para refrendar y visibilizar sus derechos, así como lo mucho que falta para que sean garantizados.

“Venir a marchar para mí es importante porque el hecho de que es un derecho para poder expresarnos, poder comunicar lo que muchas mujeres sufren día a día y que en algunas ocasiones no pueden expresarlo, ya sea por prejuicios sociales o porque el entorno donde están no les permite hacerlo”.

“La música es mi manera de expresarme y venir entre la orquesta es una forma de decir que las mujeres formamos también parte de la disciplina musical”.

Mientras la encargada del trombón de embolos nos dijo: “Es un honor tocar un instrumento siendo mujer porque puedo expresar que una mujer puede hacer algo que es considerado como un estereotipo para hombres”.

Desde la sierra de Oaxaca a CDMX. Quetzali, por último, nos recordó que el hecho de que haya música no significa que la marcha del 8M sea una celebración.

“No es una celebración, sino una conmemoración de las luchas que han existido desde tanto tiempo y que aún nos falta por hacer”.

Flores, agua y abrazos

Durante el recorrido rumbo al Zócalo de CDMX, a mediodía de los contingentes de mujeres de comunidades originarias emergían compañeras que regalaban dulces a las demás asistentes.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

E incluso, de manera individual, otro grupo de jóvenes se dedicó a regalar flores, mientras se escuchaban las consignas hacia el Estado —para que en el marco de los cambios en el Poder Judicial y con una presidenta en el gobierno se termine la impunidad y garantice la justicia en las decenas de casos de violencia como feminicidios, desapariciones, acoso, abuso sexual o violencia vicaria.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Casi a mitad del camino, sobre Avenida Juárez, otro grupo instaló una especie de descanso —con la pancarta de “Sororidad”— para regalar agua a las asistentes.

El caso de Karla

“Karla era una enfermera que se encontraba estudiando, se dirigía a la escuela y el día 24 de enero, por ahí de las 7:50 de la mañana, esta persona, Luis Antonio N, manejaba en estado de ebriedad, se pasó un alto en la colonia Nezahualcóyotl y terminó aventando a mi prima, que falleció al instante”.

La prima de Karla señaló que el sujeto fue detenido tras intentar darse a la fuga, pero que logró salir bajo fianza pagando unos 100 mil pesos.

Foto: Isa Cruz-Sopitas.com

“Lo que estamos exigiendo es justicia porque no nos parece justo que 100 mil pesos valga la vida de mi prima”, dijo señalando irregularidades en el proceso.

Mensajes de sororidad

Al final, los primeros contingentes que llegaron al Zócalo tapizaron con sus pancartas las vallas instaladas alrededor del cuadro de esta plancha histórica.

Y hasta pasadas las tres de la tarde, los contingentes continuaban llegando por 5 de mayo entre consignas y un mensaje directo tanto a la sociedad como al gobierno de México —en todos sus niveles e instituciones— para que garanticen una vida sin violencia a niñas, adolescentes y mujeres. Desde México hasta Palestina.

Por la tarde noche, reportes como el de la periodista Laura Bruges indicaron que la plancha del Zócalo había quedado a oscuras, con las luces de los edificios del primer cuadro apagadas en “la ciudad más feminista”.