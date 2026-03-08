Este 8M, miles de mujeres salieron a las calles de la CDMX para exigir un alto a la violencia y el respeto de sus derechos.
Este domingo se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y así como en todo el país, en la CDMX miles de mujeres salieron a marchar con carteles, pancartas y lonas con mensajes que buscan conmemorar la fecha, además de exigir derechos y un alto a la violencia.
Carteles que vimos este Día Internacional de la Mujer en la CDMX
Desde antes del medio día, miles de mujeres ya se encontraban en varios puntos de Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de Ciudad de México con un solo objetivo: alzar la voz.
Con carteles con mensajes poderosos y escritos de diferentes maneras, de distintos tamaños y algunos más coloridos que otros, todos pedia un alto a la violencia y exigir el respeto de los derechos de las mujeres.
Una vez que se llegó al Zócalo, las vallas que fueron puestas por las autoridades comenzaron a ser tapizadas por los carteles, dándoles otro uso al que tenían en un inicio (disque proteger a las mismas mujeres).
