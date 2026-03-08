Lo que necesitas saber: Este 8M, miles de mujeres salieron a las calles de la CDMX para exigir un alto a la violencia y el respeto de sus derechos.

Este domingo se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y así como en todo el país, en la CDMX miles de mujeres salieron a marchar con carteles, pancartas y lonas con mensajes que buscan conmemorar la fecha, además de exigir derechos y un alto a la violencia.

Pancartas en la marcha del 8M este 2026 // Foto: Lucy Sanabria

Carteles que vimos este Día Internacional de la Mujer en la CDMX

Como en otros años, nos lanzamos a la marcha de este 8M en la CDMX y acá les dejamos algunos de los carteles que pudimos ver durante el recorrido que realizan miles de mujeres hacia el Zócalo capitalino.

Pancartas en la marcha del 8M este 2026 // Foto: Lucy Sanabria

Desde antes del medio día, miles de mujeres ya se encontraban en varios puntos de Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de Ciudad de México con un solo objetivo: alzar la voz.

Con carteles con mensajes poderosos y escritos de diferentes maneras, de distintos tamaños y algunos más coloridos que otros, todos pedia un alto a la violencia y exigir el respeto de los derechos de las mujeres.

Pancartas en la marcha del 8M este 2026 // Foto: Lucy Sanabria

Una vez que se llegó al Zócalo, las vallas que fueron puestas por las autoridades comenzaron a ser tapizadas por los carteles, dándoles otro uso al que tenían en un inicio (disque proteger a las mismas mujeres).