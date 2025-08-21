Lo que necesitas saber: Desde septiembre de 2014, Vidulfo fue representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Parece que la búsqueda por la verdad y la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha llegado a su fin… o al menos para Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, quien acaba de renunciar.

Y todo para nada más y nada menos que… colaborar de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Vidulfo Rosales // Foto: Getty Images

Renuncia abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora será colaborador de Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde septiembre de 2014, Vidulfo fue representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos, pero ha llegado a su fin…

Y no solo eso, sino que también dejó de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en donde participó por más de 24 años.

Vidulfo Rosales sentado en junta de Hugo Aguilar // X:@HugoAguilarOrti

“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto”; Vidulfo

Todo apunta a que su lucha social no ha terminado (o al menos así lo asegura él). Según una carta enviada a organizaciones sociales, el abogado se retira “con la frente en alto de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.

Además, afirmó que “desde otras trincheras” seguirá exigiendo que se respeten los derechos humanos y que los pueblos indígenas y afromexicanos vivan con dignidad y no los traten como “personas de segunda”. En fin, veremos si esto es una realidad o también dejará sin terminar su lucha, en este nuevo puesto.