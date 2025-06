Lo que necesitas saber: Hugo Aguilar sería el primer indígena en presidir la SCJN, luego de más de 100 años... el último fue Benito Juárez.

En teoría, Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo indican los votos. Y, como tal, ya envió su primer mensaje, pidiendo “voto de confianza” a los millones que no votaron… por él y por nadie: los que no participaron en la elección judicial.

Hugo Aguilar llegaría a la SCJN con 5.3% de la votación

“A todos los hermanos y hermanas que no acudieron a votar el pasado domingo, quiero pedirles un voto de confianza porque ésa será una SCJN de todos y para todos”, señaló Hugo Aguilar en el mensaje que difundió en redes, a una semana de la “exitosa” elección judicial.

De acuerdo con los cálculos de las autoridades electorales, 87% de los votantes registrados no participaron en la elección judicial del pasado 1 de junio… algo que no se esperaba (no tanto) para un proceso tan histórico: por primera vez fueron elegidos ministros, jueces y magistrados.

Foto: @HugoAguilarOrti

Hasta la última actualización, Hugo Aguilar Ortíz obtuvo 6 millones 195 mil 612 votos, equivalentes. Estos números equivalen apenas al 5.3% de la votación total… suficientes para ponerlo como futuro presidente de la SCJN.

Si es que no pasa un movimiento al estilo de la FIFA en el Mundial de Clubes, Hugo Aguilar será el presidente de la SCJN. Aunque todavía hay quienes diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicen que podría dejársele el cargo a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien quedó en segundo lugar de la elección judicial, con 5 millones 802 mil 19 votos (algo así como el 4.9%).

“Ya nos tocaba a los pueblos”, dice virtual futuro presidente de la SCJN

Pese a que muchos de los que no participaron en la elección judicial aseguran que ésta le puso clavos al féretro en el que ya está el Poder Judicial, Hugo Aguilar asegura que, por el contrario, lo que pasó el 1 de junio fortalece al poder impartidor de justicia. Habrá un “pluralismo jurídico” en el sistema judicial, promete.

Claro, debido a sus muy comentadas (y por algunos criticadas) raíces indígenas, Aguilar no dejó de dirigirse especialmente a los pueblos originarios del país. “A los pueblos ya nos tocaba un espacio digno en las instituciones fundamentales de nuestra nación”, señaló el virtual presidente electo de la SCJN.

Pese a lo anterior, Hugo Aguilar aseguró que no trabajará sólo para los pueblos indígenas… eso sí: será la SCJN más cercana a la ciudadanía… al pueblo. Habrá “certeza para todos y todas”, promete.