Lo que necesitas saber: El mensaje de los activistas era claro: “La Selva Maya Grita. Semarnat, ¡Sálvala!”.

Un grupo de activistas decidieron escalar la famosa Estela de Luz de la CDMX (más conocida como suavicrema), para colocar una manta gigante como protesta pacífica para exigir a las autoridades proteger la Selva Maya.

Manta en la Estela de Luz // X:@AlessandraRdlv

Activistas escalan la Estela de Luz; exigen protección de la Selva Maya

Este martes, nos despertamos con una imagen poco usual de la CDXM. Un grupo de activistas decidieron escalar la Estela de Luz para colocar con manta gigante con el mensaje: “La Selva Maya Grita. Semarnat, ¡Sálvala!”.

Unos 30 integrantes de Greenpeace llegaron en la madrugada al monumento y 9 comenzaron a escala hasta desplegar una manta de 27 metros de largo.

El grupo de activistas compartió un comunicado con información sobre la protesta pacífica que hizo que la gente volteara a ver la olvidada Suavicrema.

“Esta acción directa no violenta culminó con el despliegue del mensaje y la activación de bengalas de humo no tóxicas, en alusión a la situación de presión destructiva bajo la que se encuentra la Selva Maya“, se lee.

¿Fueron sancionados?

La imagen de la manta gigante se volvió viral en pocas horas, por lo que las autoridades y elementos de seguridad acordonaron la zona.

Aunque eso sí, al comprobar que el equipo contaba con todas las medidas de seguridad, no intervinieron y permitieron que la protesta terminara. Poco tiempo después, la manta fue retirada.

Y aunque se habló de posibles arrestos o multas, el Gobierno capitalino ya salió a decir que no habrá cargos porque no se cometieron daños al inmueble.