“Este hombre está enfermo”: Mariana Peñalva acusa a Andrés Roemer de abuso sexual

Esta semana, horas después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera la conocida ficha roja de localización y detención, Andrés Roemer acumuló otra denuncia de abuso sexual en su contra. En esta ocasión fue por parte de la actriz Mariana Peñalva, quien fue violentada por el diplomático en el año 2009.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Mariana relató que en el año 2009 pasó por una mala racha económica luego de que el padre de su hijo fuera diagnosticado con un tumor cerebral. Ambos tenían un proyecto de cine juntos, sin embargo, la enfermedad provocó que Peñalva quedara a cargo del mismo.

Mariana Peñalva pidió ayuda a Andrés Roemer para un proyecto de cine

Mariana Peñalva afirma que hizo varias entrevistas y una de las personas con las que platicó fue Andrés Roemer, quien la invitó a una fiesta a su casa con más personas. “Me cayó bien, se me hizo una persona muy inteligente, muy culta y muy bien conectada, por lo cual yo le comenté sobre mi proyecto”, menciona la actriz.

Peñalva detalla que luego de que un intento de sabotaje le hiciera perder inversionistas, ella pidió ayuda a Roemer para levantar su proyecto. El diplomático aceptó y la invitó a su casa de nueva cuenta para ponerse de acuerdo, algo que hizo en compañía de su hijo que en ese entonces tenía alrededor de cuatro años y quien la acompañaba a todos lados.

En su relato la actriz señala no recordar el día exacto en el que se reunió con Andrés Roemer, a quien visitó con la única intención de conseguir contactos, consejos y hablar de trabajo. “Cuando llegamos Andrés muy gentil, nos empezó a enseñar su casa, lo cual no me sorprendió ni me pareció extraño. Tiene una casa muy bonita en la colonia Roma, y llegamos a un salón muy grande, como especie de biblioteca”, especifica Mariana.

La artista indicó que en la biblioteca de Roemer era muy grande y ella comenzó a apreciar el lugar. Una mujer, que no sabe de dónde salió, entró al salón para llevarse al hijo de Mariana. Algo que a ella la “sacó de onda”, pues el niño estaba atrás de una puerta que se abría por fuera. Sin embargo, se tranquilizó poder escuchar la voz del niño.

El modus operandi fue el mismo: Roemer la agredió en la biblioteca de su casa

En su relato Mariana menciona que en un punto se sentaron en unos sillones tipo puff que estaban en el salón y de pronto Andrés Roemer se le fue encima. “Yo llevaba un vestido. No me defendí, no hice nada porque por más que le decía ‘no Andrés, espérate por favor’, no parecía entender lo que es no”, dice la actriz con la voz entrecortada.

“Y mi hijo estaba a un lado de la puerta, entonces yo no quería que me oyera gritar ni que algo me estaba pasando, porque no quería que se angustiara y se preocupara. Lo más terrible es que yo no quería hacer ruido porque no quería dejar de oír su voz, porque el que más me preocupaba era él porque yo no sabía si también le iban a hacer también”, indica Peñalva.

“No tuve ni tiempo de hacer mucho aspaviento ni de defenderme” dijo Peñalva al afirmar que sólo se quedó en shock después de lo sucedido. Sobre todo porque no creía que una persona como Andrés Roemer, con el nivel cultural e intelectual que tiene, la hubiera atacado de esa manera.

“Me acuerdo que se subió el pantalón y me dijo ‘ay, lo siento mucho, estaba muy excitado’ como si yo hubiera esperado que durara más tiempo… me sentí como un objeto usado”, dice Peñalva al agregar que en algún punto se comenzó a culpar de lo sucedido, ya que pensó que quizá ella le envió a Roemer una señal equivocada.

“Yo me culpaba a mí misma por haberme metido en esa situación

“Me paré, fui hacia la puerta y lo único que yo quería era recuperar a mi hijo, era mi única preocupación. Creo que lo único que me dio paz durante ese momento fue escuchar su voz a través de la puerta porque al menos él estaba bien”, detalla sobre el día que sufrió de abuso sexual por parte de Roemer, quien tiene señalamientos de al menos 60 víctimas.

“Llegué a mi casa en la incredulidad total, me metí a la regadera y me sentía tan sucia, tan mal pero yo me culpaba a mí misma por haberme metido en esa situación”, aseguró Mariana Peñalva en el video, donde expresa que durante muchos años se guardó lo que sucedió y se quedó con toda la culpa de lo que vivió en casa de Andrés Roemer.

Luego se sufrir el ataque sexual, Mariana Peñalva se quedó con una sensación “de entre asco y gratitud”, ya que Roemer le ayudó a conseguir unas cápsulas para un programa piloto. En ese entonces ella creyó que el diplomático tuvo ese gesto porque se sentía culpable de lo que hizo. O al menos así fue hasta que comenzó a conocer otros testimonios que vivieron exactamente lo mismo.

“Me da una rabia porque no es un caso aislado. No es un ‘A mí me sucedió esto por pendeja’, no. A mí me sucedió eso porque este hombre está enfermo. ¡Lo siento Andrés pero estás enfermo, no puedes hacer eso con las mujeres!”, expresó la actriz.

Mariana Peñalva pide a las víctimas que alcen la voz

En su video, Peñalva envia su apoyo a la familia de Roemer, así como a las víctimas de Roemer. “Yo espero poder olvidar esto y perdonarme. Me culpé a mí misma de eso que me había sucedido, y hoy puedo hacer borrón y cuenta nueva con esta historia”, puntualiza al decir que no quiere que nadie más pase por lo mismo, así que pide a las víctimas que alcen la voz y denuncien.

Al final del video, Mariana indica que su intención no es hundir a Andrés Roemer, sino que el diplomático acepte lo que ha hecho y pare con las agresiones.