Que no los odien por amarlo, dice… Luego de la pena ajena y críticas que causaron futbolistas como Gio Dos Santos y Miguel Layún por mandarle saludos (diiiiicen que por engaño), así fue como los defendió el secre, Adán Augusto López:

“Lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme, y como ya lo mencioné, no es el momento”, señaló el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el mensaje que difundió en sus redes sociales.

Foto: Especial

“El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une (…) dejemos el odio y los comentarios que no suman. Un abrazo de gol para @OficialGio, @Miguel_layun y @ruco11”, agregó Adán Augusto, para regocijo (seguuuuuro) de los jugadores mencionados.

“¿Un abrazo de gol?, ¿y esa mam$%a qué?” Pues… mientras Gio, Layún y Braulio Luna intentaban deslindarse de él, así fue como Adán Augusto dio a entender que los susodichos sí lo apoyaron “espontáneamente”.

Foto: Presidencia.

Por si no saben de qué pasó, así fue más o menos: el sábado, los futbolistas Giovanni Dos Santos y Miguel Layún, así como el exjugador Braulio Luna, protagonizaron un video que nos hizo recordar aquel penoso momento de Miguel Herrera con el Partido Verde. Seeeeeee, pese a las multotas y críticas (y que realmente no les suma ni mad.. nada), parece que otra vez los políticos quieren volver a intentar subir sus puntos con ayuda de personas “famosas”.

Como era de esperarse, el video en cuestión sólo sirvió para no bajar de “hambreados” y “vendidos” a Gio y compañía… y para acusar a Adán Augusto de hacer actos anticipados de campaña (de una forma bastante patética). Y bueno, tanto fue el ataque a los futbolistas, que estos no tuvieron de otra que salir a aclarar que ellos no eran partícipes de ninguna campaña política (aunque parecía): que su error fue mandar un saludo a petición de un amigo.

El saludo “me fue solicitado de manera privada por un amigo con la intención exclusiva de felicitar al Sr. Secretario por su cumpleaños, hacer un juego de palabras y listo”, aseguró Braulio Luna en mensaje en redes sociales. Y, más o menos, en el mismo tono salieron Miguel Layún y Gio Dos Santos.

Y parece que, a menos que el INE diga algo, este asunto así terminará: con Adán Augusto sin subir en las preferencias presidenciales de Morena, con Luna y Gio tachados de “vendidos”… y, quizás los más doloroso, con Miguel Layún decidido a no volver a mandar un saludito a sus fans: “Me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco“, advirtió el jugador del América.

Uyyyyyyyy, qué pin$%&/e tristeza.