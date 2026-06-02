Lo que necesitas saber: Tan solo un día después de haber iniciado el plantón de la CNTE en calles del Zócalo capitalino, comerciantes y museos han tenido que cerrar.

Tan solo un día después de que integrantes de la CNTE iniciaran una huelga nacional y un plantón en calles del Zócalo, las afectaciones en esta importante zona de la capital del país ya están comenzando surgir.

Plantón del CNTE en el Zócalo capitalino // Facebook:Coordinadora Regional de Mérida

MUNAL anuncia cierre por plantón de la CNTE en calles del Zócalo

La primera y la más evidente: el cierre del MUNAL. Los integrantes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) iniciaron un plantón en calles del Zócalo capitalino y una de ellas es la del Museo Nacional de Arte.

Sin dar muchas explicaciones, el propio museo informó a través de sus redes sociales que, debido a causas ajenas, el recinto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales, donde compartiremos información sobre la reanudación de actividades”, se lee en el post.

Debido al mensaje en el que no se dan detalles del motivo del cierre, internautas se han dado a la tarea de compartir imágenes del plantón de maestros que se encuentra en la plaza Manuel Tolsá, lugar por el que se ingresa al museo.

Plantón de la CNTE al exterior del MUNAL // Facebook: Vlado Muñoz

Comerciantes amenazan con realizar cierres… para resolver cierres

Otros afectados del plantón: los comerciantes. Debido a los trabajos en el Zócalo capitalino para el Fan Fest y para evitar el paso de la CNTE, las autoridades colocaron vallas metálicas en todos los accesos al primer cuadro del Centro Histórico.

Esta situación ha causado que decenas de negocios ubicados en esta zona no puedan abrir o trabajar en sus establecimientos. Así que ya amenazaron con realizar movilizaciones para que los accesos sean reabiertos.

Incluso la tarde de este 2 de junio, algunos comerciantes de centros joyeros ubicados en la famosa calle de Madero bloquearon por un rato Eje Central. En fin, parece que esto solo está comenzando…