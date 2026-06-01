¡A tomar precauciones! CNTE inicia huelga nacional con marcha en CDMX

Lo que necesitas saber: El 1° de junio arranca la huelga nacional de la CNTE con una marcha en CDMX.

Lunes 1° de junio de tomar precauciones por el inicio de la huelga nacional y (otra) marcha de la CNTE del Ángel de la Independencia al Zócalo de CDMX, a las 9 de la mañana.

¿La razón? La CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) demanda la abrogación o eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, jubilación por años de servicio y el aumento al sueldo base del salario del 100%.

Foto: @CNTE.enlace

CNTE inicia huelga nacional con marcha en CDMX

La huelga nacional de la CNTE también va con un mensaje dirigido para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no descarta que las protestas sigan en el Mundial 2026 —que arranca el jueves 11 de junio— si no obtienen respuestas o soluciones a sus demandas. Si no hay diálogo con Sheinbaum.

Acá parte de lo que dijo Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34, citado por La Jornada:

“Si transcurren los días, si llega el 10 de junio y no hay ninguna respuesta ni avance en el pliego de peticiones, sobre todo en la abrogación de la Ley del ISSSTE, cabe la posibilidad de que se endurezcan las acciones y se busque aprovechar la coyuntura de estar presentes en los partidos de futbol de alguna forma”.

Foto: @CNTE.enlace

Y en CDMX

La idea es que la huelga nacional inicie con una marcha del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de CDMX —el 1° de junio a las 9 de la mañana—, donde la CNTE prevé hacer un mitin e instalar un plantón, aunque el espacio por lo pronto está ocupado para la instalación del Fan Fest de FIFA.

Foto: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Y ha sido por esa razón que un bloque de la CNTE se instaló en la calle 5 de mayo. Si van al Centro Histórico de CDMX seguro los topan por allí.