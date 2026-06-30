Lo que necesitas saber: Esta situación causó polémica en redes y dividió a las personas en dos posturas: algunos apoyaron la "serenata" y otros mostraron su enojo e indignación.

Pocas veces se ha visto tan organizada a la afición mexicana, si no es para un festejo… y es que la noche previa al partido de México contra Ecuador, decenas de personas asistieron al hotel de concentración de la selección visitante para llevarles “serenata” e intentar impedir que los jugadores pudiera dormir.

Aficionados mexicanos // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Aficionados mexicanos llevan “serenata” al hotel de la selección de Ecuador

Seguramente ya viste en redes sociales algunos videos de la afición mexicana cantando y haciendo ruido en calles de la CDMX la noche previa al partido entre México y Ecuador.

Bueno, pues hubo un punto de reunión que no fue casualidad. Decenas de personas asistieron al hotel de concentración de la selección ecuatoriana para llevarles “serenata” y evitar que durmieran tranquilos.

Y aunque la convocatoria comenzó como una broma en redes, no tardó mucho tiempo para que se hiciera realidad… por lo que elementos de la policía llegaron para implementar un operativo y replegar a los aficionados.

Con escudos, las autoridades hicieron que las personas se alejaran por varias calles y colocaron con vallas un perímetro que les impedía el paso al hotel. Eso sí, esto no impidió que los mexicanos siguieran la fiesta…

“Serenata” genera polémica en redes…

Como era de esperarse, la situación que se vivió durante la noche de este lunes dividió a las personas: algunas apoyaron la “serenata” de la afición mexicana y otras mostraron su enojo e indignación por lo ocurrido.

Incluso, mediante redes sociales, algunos ecuatorianos señalaron las acciones como algo irrespetuoso y falta de “juego limpio” entre ambas selecciones.