Lo que necesitas saber: No había excusa para no presentarse: el fiscal de Puebla ha dicho que el joven agresor no irá a prisión por ser menor de edad.

Seguuuuuuuuro así se maneja la Fiscalía de Puebla con todos los acusados: tomándose las cosas con calmita y dando chance de que la gente se presente cuando se le dé la gana. Pero parece que el agresor del vigilante del fraccionamiento de Lomas de Angelópolis ya se pasó de lanza y, por ello, se lanzó el siguiente ultimátum.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, advirtió que el joven exalumno de la Anáhuac tiene a más tardar hoy, 8 de diciembre, para presentarse ante las autoridades. Caso contrario, se procederá a su detención. Así que, ya, en buena onda…

Agresor de vigilante debió haberse presentado desde el 1 de diciembre… pero andaba en Estados Unidos

De acuerdo con el funcionario, el agresor del vigilante de Lomas de Angelópolis debía haberse presentado desde el pasado 1 de diciembre… sin embargo, su padre solicitó una prórroga, ya que el susodicho es menor de edad. ¿Por? Eso no lo dijo el fiscal, peeeeero se sabe que el joven ya hasta andaba en Estados Unidos.

Por si no lo recuerdan, hace unos días se difundió el video en el que se ve cómo un chavito le aplicó tremenda golpiza a un joven vigilante de un fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, en Puebla. Aunque el agresor aseguraba que procedió a guamazos para defenderse, las imágenes difundidas en redes indican lo contrario: se fue a los golpes, sólo porque el vigilante le solicitó una identificación para darle acceso.

En entrevista, el padre del joven que resultó alumno de la Anáhuac (ahora exalumno, ya que la institución procedió a expulsarlo) indicó que su querubín era inocente… bueno, no tanto: pero ofreció disculpas y señaló que quería llegar a un arreglo con el agredido. La empresa para la que trabaja el vigilante aceptó las disculpas, pero advirtió que llegará hasta donde tope para que quede un precedente de los hechos.

¿Exalumno de Anáhuac se presentará ante las autoridades o se dará a la fuga?

Bueno, lo de la fuga no sería raro… después de todo, en Puebla ya ha habido casos y sin que la autoridad mueva mucho para dar con los responsables de sendas golpizas. Peeeero, en este caso no se entendería: el fiscal ha dicho que el joven agresor no pisará prisión por ser menor de edad.

“Ya realizamos la investigación, ya la resolvimos y ya la concluimos. En estos momentos estamos haciendo una solicitud para presentar al joven ante el juez y se apliquen las reglas correspondientes al Sistema de Justicia Penal para Adolescentes”, señaló el fiscal de Puebla el pasado 1 de diciembre, en cita recogida por Proceso… hoy se acabará la buena onda y, si no se presenta, entonces sí, se procederá a ir por el susodicho (bueno, bueno, sólo si está en el país).

