Lo que necesitas saber: Sheinbaum dejó claro que los taxis autorizados que pagan concesión al AICM tendrán una ventaja importante, ya que estarán ubicados mucho más cerca de las terminales.

En los últimos meses los taxis del aeropuerto y los taxis de aplicación han tenido un auténtico pleito por ver quién se queda con el lugar definitivo como el elegido para transportar a todos los pasajeros que llegan al AICM.

¿Taxis de aplicación o de sitio? Así operarán los transportes en el AICM durante el Mundial

Y es que aunque los taxis de sitio llevan años operando dentro del aeropuerto, muchísimos usuarios prefieren pedir por aplicación debido a que, según comentan constantemente en redes sociales, las tarifas de los taxis concesionados suelen ser muchísimo más elevadas.

Pero ahora la presidenta Claudia Sheinbaum le puso pausa a la pelea y prácticamente cambió las reglas rumbo al Mundial 2026, pues confirmó que durante el torneo sí podrán operar ambos servicios dentro de las inmediaciones del aeropuerto.

Eso sí, Sheinbaum dejó claro que los taxis autorizados que pagan concesión al AICM tendrán una ventaja importante, ya que estarán ubicados mucho más cerca de las terminales para facilitar el acceso de los usuarios.

Incluso explicó que las remodelaciones contemplan senderos con mayor iluminación, rampas y accesos más cómodos para quienes utilicen este servicio.

Mientras tanto, los taxis de aplicación también podrán trabajar durante el Mundial, aunque tendrán puntos de ascenso distintos y aparentemente un poco más alejados de las terminales principales.

La intención, según autoridades, es evitar conflictos entre ambos grupos y también mejorar la movilidad para los millones de turistas que llegarán a México durante la Copa del Mundo.

Por ahora todavía no se sabe exactamente dónde estarán ubicadas las zonas de abordaje para cada servicio, pero se espera que una vez concluyan las reparaciones y adecuaciones del AICM se informe oficialmente cómo quedará distribuido todo el tema del transporte.

Foto: Shutterstock

Y aunque la medida busca poner orden previo al Mundial, la realidad es que el debate seguirá encendido, porque mientras unos defienden que los taxis de sitio pagan permisos y concesiones, otros aseguran que las apps siguen siendo la opción más barata, rápida y cómoda para salir del aeropuerto sin que el viaje termine costando más que el vuelo.