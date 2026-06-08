Protestas en Albania contra proyecto megaturístico de Ivanka Trump y Jared Kushner

Lo que necesitas saber: Las protestas arrancaron de manera consecutiva en la semana del 1º de junio dirigidas hacia el Partido Socialista, el primer ministro Edi Rama y la familia de Donald Trump.

Mientras en México organizaciones civiles se movilizan contra distintos proyectos de impacto ambiental, en Albania la gente ha salido a la calle con el objetivo de echar para atrás un proyecto turístico de lujo adjudicado a una empresa de inversiones de Jared Kushner y, claro, ligado a Ivanka Trump.

Las protestas en Albania han tomado las redes sociales y seguro pronto las encuentran pronto en su feed, así que por acá les contamos cómo comenzó todo.

Foto: @greseldaj

Protestas en Albania contra proyecto megaturístico de Ivanka Trump

Con consignas como “‘¡Albania no está en venta!”, las protestas arrancaron de manera consecutiva en la semana del 1º de junio dirigidas hacia el Partido Socialista, el primer ministro Edi Rama y la familia de Donald Trump. ¿La razón?

La construcción de un complejo turístico de lujo valuado en alrededor de 1.200 millones de dólares en una isla que resguarda la zona costera protegida de Vjosa-Marta en la comunidad de Zvernec.

Foto: @albanesi_forever

Además de que las manifestaciones han ido creciendo desde que en redes se compartieron los videos de los avances de la construcción de este megaproyecto turístico, así como de las denuncias de represión por parte del equipo de seguridad.

Ivanka Trump y Jared Kushner

“Estoy trabajando en un proyecto increíble con mi esposo en el Mediterráneo, de escala masiva en una isla privada increíble y magnifica de mil 400 hectáreas… Estábamos en el barco de unos amigos y paramos a nadar, así es como la descubrimos”, explicó Ivanka Trump en una entrevista que ya se hizo viral y ha sido retomada por medios internacionales como la Deutsche Welle.

Al menos supuestamente así fue como los Trump dieron con la isla de Sazan. La empresa a cargo de este proyecto es Affinity Partners —especializada en inversiones— de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y yerno del presidente de Estados Unidos.

Foto: @IvankaTrump

Y, bueno, no se trata de un plan nuevo. Ya tiene tiempo cocinándose desde hace dos años para cambiar el panorama de una isla que operó como base secreta militar.

Sazan

Sazan, ubicada entre el mar Jónico y Adriático, es la isla por la que cientos de albaneses y albanesas se están movilizando.

Era una base militar comunista que operó con bajo perfil, de manera secreta, y a la que la familia de Ivanka Trump le echó un ojo para convertirla en un nuevo destino turístico con la construcción de hoteles de lujo… en una zona protegida.

Foto: Google Maps.

El proyecto ha ido avanzando y antes de que se concrete, la gente ha protestado con demandas puntuales al gobierno de Albania como: desaparecer o derogar una ley que permite a los inversores —considerados como estratégicos— ser prioritarios y que le metan nitro a sus proyectos o que, de plano, se cancelen las construcciones en zonas protegidas como Vjosa-Marta. Así las movilizaciones en este país europeo.