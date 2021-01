Gastan 100 mil dólares para que Servicio Secreto no usara los baños de Ivanka Trump

El 20 de enero es la fecha para que Donald Trump le entregue la Presidencia a Joe Biden y que todo el equipo del magnate deje sus funciones, entre ellos Ivanka como asesora de la Casa Blanca. Pero antes de esta despedida, salió a la luz que —gracias a la hija del mandatario— el gobierno gastó más de tres mil dólares (algo así como 59 mil 250 pesos) al mes para que su equipo de seguridad pudiera ir al baño.

O bueno, más bien para que los agentes del Servicio Secreto no usaran los sanitarios en la casa de Ivanka y mejor acudieran a un baño situado en el sótano de un vecino de la familia Trump-Kushner.

De acuerdo con información del Washington Post, el costo de este servicio —para que los agentes puedan acudir a un sanitario— ha costado más de 100 mil dólares por los tres años en que estuvo habilitado.

De hecho, desde que inició la chamba de los agentes del Servicio Secreto, los elementos tuvieron problemas con el rollo de los sanitarios y antes de entrar a uno de los seis baños de la casa de Ivanka —ubicada en el exclusivo vecindario de Kalorama en Washington D.C— usaron baños portátiles o hasta se lanzaban a la antigua casa de Barak Obama o a la residencia del vicepresidente Mike Pence.

Luego, en 2017 el gobierno decidió pagar por el uso de un sanitario en el sótano de un vecino de Ivanka Trump.

Aquí lo más increíble es que la renta mensual le costó a los y las estadunidenses tres mil dólares y, según los cálculos del Washington Post, de 2017 a la fecha se ha gastado más de cien mil dólares.

Ante esta info, la Casa Blanca negó los hechos y argumentó que esta decisión fue tomada por el Servicio Secreto —y que tanto Ivanka Trump como Jared Kushner, su esposo y también aún asesor del presidente, no tuvieron nada qué ver con el asunto de los baños.

Sin embargo, testimonios de vecinos dan fe de lo que pasó y hasta una fuente dentro del gobierno del Washington Post aseguró que la pareja pidió que los agentes del Servicio Secreto buscaran usar otro baño.

The $3,000-a-month toilet for the Ivanka Trump/Jared Kushner Secret Service detail https://t.co/sMU8ofSCZV

— The Washington Post (@washingtonpost) January 14, 2021