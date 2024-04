Lo que necesitas saber: Según la versión del alcalde de Taxco, la falta de acción en la localización de Camila y en la oportuna detención de los responsables de su secuestro y asesinato, es culpa de la FIscalía y de la policía del Estado. Él hizo todo...

Cuatro días después… hasta ayer, 31 de marzo, el alcalde de Taxco, Mario Mundo, se dio el tiempo de dar su versión de lo ocurrido en el lamentable caso de Camila, la niña que fue secuestrada y asesinada, lo cual desató la indignación de la población y, bueno, todo acabó en un penoso linchamiento.

Pero no crean que el alcalde se andaba haciendo güey (como muchos dicen que lo hace desde hace meses), no… De hecho, según su versión, él fue el único que anduvo bien movido buscando a Camila y a los responsables de su secuestro y asesinato. Todo acabó como acabó, por culpa de la Fiscalía de Guerrero y la policía del Estado.

Alcalde de Taxco echa culpa a Fiscalía de Guerrero y policía estatal

En video difundido en redes, Mario Mundo asegura que él desde el 27 marzo estuvo al tanto de la desaparición de Camila. La gente que tanto reclama la desatención de las autoridades locales de Taxco ante la violencia no lo sabe… pero parece que el alcalde tiene línea de atención directa… o quien sabe cómo, pero señala que un familiar de la niña de 8 años se comunicó con él personalmente para avisar sobre la desaparición. “De inmediato le recomendé presentar la denuncia ante el MP”.

Además de dar su (nada) valiosa recomendación, Mario Mundo dice que luego, luego entró en acción y pidió al secretario de Seguridad local armar un operativo de búsqueda.

Familiares protestan por el secuestro y asesinato de Camila en Taxco

Pese a que ya estaba trabajando en el caso (según), la “aparente” inacción de las autoridades llevó a que, a las pocas horas de denunciarse la desaparición de Camila (a las 19:30), se iniciara una manifestación… la cual fue encabezada por los familiares de la menor (raro, si el propio alcalde asegura que estaba en contacto con un miembro de la familia).

En la acelerada cronología de los hechos realizada por el alcalde de Taxco, se indica que a las pocas horas de investigación, ya se había identificado, localizado y detenido conductor del taxi en el que se llevó el cuerpo sin vida de Camila. Al día siguiente, alrededor de las 8:00 hrs del día siguiente (28 de marzo), familiares de la niña le informaron al alcalde de Taxco que ésta había sido encontrada sin vida.

Alcalde de Taxco, Mario Mundo / Captura de pantalla

Luego de conocerse la muerte de Camila, las manifestaciones regresaron y paulatinamente fueron en ascenso. Mientras esto sucedía, Mario Mundo se hacía gü… pedía ayuda al gobierno del Estado, el cual nomás lo dejaba “en visto”. De todos modos, la ayuda no iba a llegar, debido a que se había bloqueado la carretera, según narra el alcalde de Taxco.

“Como municipio estos hechos rebasaron nuestras capacidades”, acepta alcalde de Taxco

Sin acceso para la ayuda, era cuando la administración de Mario Mundo tenía que sacar la casta. Y así lo hizo… pero en negativo: sólo dio muestras de incapacidad ante las protestas. Él lo trata de describir de una bonita manera, pero sólo consigue evidenciar la falta de recursos y protocolos: “Quiero hacer énfasis que, durante todo este tiempo, agentes de la policía municipal a bordo de una patrulla [sí, una pinc$%&/e patrulla nada ma´s] se mantuvieron dando resguardo a la manifestación”.

A las 13:00 hras, el alcalde de Taxco se enteró que los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Camila ya estaban siendo abaratados por la multitud. Mario Mundo asegura que estos no estaban bajo resguardo de la policía, porque la Fiscalía del Estado no había liberado las órdenes de aprehensión. Como sea, quizás el resultado habría sido el mismo: según indica Proceso, Taxco sólo cuenta con 32 policías.

Vecinos de Taxco encuentran el taxi donde se llevó a cabo el secuestro de Camila // Foto: Quadratín

El alcalde de Taxco reprocha que, al ver el linchamiento, la policía estatal optó por retirarse, dejando a la policía municipal con todo el paquetote… ni la mitad de la fuerza de seguridad local estuvo presente. Para “contener” el linchamiento, sólo había seis polis.

“Tenemos que ser realistas, como municipio estos hechos rebasaron nuestras capacidades y el gobierno del estado no nos brindó el apoyo que solicitamos”, aceptó Mario Mundo, quien no está de acuerdo con la forma en la que se ha criticado la forma en la que su gobierno actuó en este caso. “Hice todo y más de lo que está en mis manos”.

Mario Mundo dice que su único error fue no hacer pública la forma en la que trabajó…

Según el alcalde de Taxco, su único error fue no hacer del conocimiento público los avances del operativo que mandó a ejecutar para la localización de Camila y posterior detención de los involucraodos. Uhhhh, quizás si lo hubiera hecho, la gente no se habría enervado creyendo que las autoridades realmente no estaban haciendo nada. Quizás…

El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo / Captura de pantalla

El sábado, la Fiscalía de Guerrero informó de la detención de dos personas posiblemente involucradas en el secuestro y asesinato de Camila: Axel “N” y un menor de edad cuya identidad no se dará a conocer. Ambas personas serán procesadas por el delito de feminicidio.

Un día antes, el 29 de marzo, se dio a conocer la formal detención de José “N”… a quien la policía tenía bajo arresto desde el día 28 y a quien se ha identificado como el dueño del taxi en el que fue llevado el cuerpo de Camila, una vez que se le quitó la vida.

