Lo que necesitas saber: El secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años en Taxco ha provocado indignación nacional por la falta de acción de las autoridades.

Una noticia horrible más en México. Mientras algunos celebran las vacaciones de Semana Santa, la violenta realidad en nuestro país no descansa. Ahora, el centro de la indignación se encuentra en Taxco, Guerrero, por el secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años.

Indignación en Taxco por el secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años. // Foto: Redes Sociales

El caso ha desatado manifestaciones contra las autoridades, bloqueos y un linchamiento público contra los presuntos responsables.

El caso del secuestro y asesinato de Camila en Taxco

Camila, una niña de 8 años, fue secuestrada en la localidad de Taxco el pasado 27 de marzo. De acuerdo con los testimonios, ella había salido a jugar a una alberquita con su vecina a la una de la tarde.

Minutos después, las cámaras de seguridad y los reportes policiacos confirmaron que la niña fue secuestrada por un hombre y una mujer que la subieron a un taxi marcado con el número 14 de la estación de Taxco.

La familia de Camila confirmó que los secuestradores se comunicaron pidiendo un rescate de 250 mil pesos.

Familiares protestan por el secuestro y asesinato de Camila en Taxco // Foto: El Universal

Sin embargo, familiares de la niña de 8 años, vecinos y el resto de la comunidad en Taxco no aceptaron y decidieron manifestarse en las calles de Taxco para exigirle a la policía que actuara, que buscara a Camila; pero las autoridades no hicieron nada. “Debido a las protestas, los secuestradores ya no se volvieron a comunicar”, reporta La Jornada.

En la madrugada, la policía encontró el cuerpo sin vida de Camila, en las cercanías de la carreta a Zacapalco.

Linchan a los presuntos responsables del secuestro de Camila en Taxco

Después de la actuación inútil de las autoridades locales, vecinos de Taxco y familiares de Camila protestaron en las calles por el caso. En la manifestación encontraron el taxi marcado con el número 14.

Vecinos de Taxco encuentran el taxi donde se llevó a cabo el secuestro de Camila // Foto: Quadratín

De acuerdo con Milenio, la policía pudo arrestar al chofer que manejaba el taxi y les proporcionó la identidad de la mujer que participó en el secuestro y asesinato de Camila, la niña de 8 años. La mujer se encontraba escondida en un domicilio de Taxco, pero la casa estaba rodeada por los vecinos.

Antes de que la policía llegara y mientras la Fiscalía de Guerrero obtenía las ordenes de aprehensión y se peleaba con la burocracia para organizar un cateo, los vecinos sacaron a la mujer del domicilio.

Medios de Taxco han compartido imágenes, que acá no les vamos a poner, en las que se observa cómo los vecinos linchan a la mujer que presuntamente participó en el secuestro y asesinato de Camila. Quadratín reporta que llegó el Ejército al lugar para “rescatar” a los presuntos responsables y llevarlos en una patrulla.

Linchamiento contra la mujer responsable del secuestro y asesinato de Camila en Taxco // Foto: Quadratín

Al momento, han arrestado a 3 personas por el asesinato de Camila, una niña de 8 años, en Taxco.

Mientras el caso se mantiene en el limbo y las autoridades aseguran —como siempre— que “no habrá impunidad”, los vecinos mantienen la manifestación en las calles exigiendo justicia por este caso que ha levantado la indignación en Guerrero y en todo México, que lo sigue por redes sociales.

Te puede interesar