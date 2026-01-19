Lo que necesitas saber: Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni las embajadas involucradas han emitido algún mensaje sobre esta solicitud del alcalde de Miguel Hidalgo.

La escalada de tensión política en varios países de Latinoamérica ya llegó a nuestro país… o al menos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues su alcalde Mauricio Tabe, solicitó reubicar las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la demarcación.

Pide reubicar embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Miguel Hidalgo

Sí, lo leíste bien. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores reubicar fuera de su demarcación a las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

¿El motivo? Según el alcalde, estas embajadas representan dictaduras que han oprimido a sus ciudadanos, por lo que no se puede ser indiferente.

“No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder“, aseguró.

Además, mencionó que los gobiernos de estos países no serán bienvenidos en la Alcaldía Miguel Hidalgo hasta que tengan gobiernos legítimos, electos por sus ciudadanos y donde se respete la libertad.

¿Qué han dicho las embajadas al respecto?

De momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni las embajadas involucradas han emitido algún mensaje sobre esta solicitud del alcalde de Miguel Hidalgo.

La ubicación de las embajadas es una decisión del gobierno federal y de los acuerdos diplomáticos que nuestro país tiene con los demás países. Habrá que ver en qué termina todo esto.