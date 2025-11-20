Lo que necesitas saber: Desde julio de este año que fueron retiradas, las estatuas han permanecido guardando polvo dentro de una bodega.

Alessandra Rojo de la Vega volvió a preocuparse por algo que para muchos ya fue olvidado… las estatuas del Che Guevera y Fidel Castro.

Aunque esta vez, su propuesta no suena taaan mal, pues la Alcaldesa de Cuauhtémoc sugirió fundirlas y hacerle un homenaje a Carlos Manzo.

Estatuas de Fidel Castro y Che Guevara // X:@AlessandraRdlv

Propone fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara y hacer homenaje a Carlos Manzo

Luego de proponer que fueran subastadas, a la alcaldesa de Cuauhtémoc se le ocurrió una nueva idea para darle punto final al tema de las estatuas retiradas de Fidel Castro y Che Guevara: fundirlas y hacer un homenaje a Carlos Manzo.

Y aunque no dio más detalles sobre que podría hacer exactamente para homenajear al exalcalde de Uruapan, la mandataria compartió fotografías de como ambas esculturas se encuentran cubiertas con plástico y en una bodega.

“Estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran y por lo visto siguen sus mismos pasos”, señaló.

¿Por qué habían sido retiradas?

Hace unos cuatro meses, a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega por fin se le hizo retirar las estatuas instaladas desde 2017 en una banca del parque Tabacalera (pues ya habían pasado varios intentos para removerlas).

En aquella ocasión, la mandataria mencionó las retiró del lugar porque había irregularidades en su colocación. Además de asegurar que la ciudadania se lo pidió y pues ella no tuvo de otra que cumplir. En fin, habrá que ver en que termina todo esto.