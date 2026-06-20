Alcaldesa de Tenancingo acusada de presunto autosecuestro demanda a periodistas por críticas en su contra

Lo que necesitas saber: Nancy Nápoles, a quien se le acusa de un autosecuestro, denunció a 4 periodistas que hicieron críticas en contra de la edil.

¿Recuerdan a la alcaldesa de Tenancingo a la que hace unos días se le acusó de un autosecuestro? Si no lo recuerdas, aquí te dejo la nota, pero ese no es el punto, lo que pasó fue que la alcaldesa Nancy Nápoles demandó a cuatro comunicadores que hicieron críticas contra la edil.

¿Los afectados? Cuatro periodistas del medio La Madeja Política de Tenancingo.

Los comunicadores Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez recibieron un citatorio después de que la alcaldesa presentara una acusación en su contra.

Foto: Facebook | Nancy Nápoles

Alcaldesa Nancy Nápoles demanda a cuatro periodistas

En el citatorio se acusa a los comunicadores de una presunta violencia digital por medio de redes sociales, publicaciones, transmisiones y comentarios en donde se difunde información falsa y que se refieren a ella por medio de insultos, hostigamiento e intimidación.

Los 4 periodistas fueron notificados el 2 de junio, además de ser requeridos ante la Agencia de Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec.

Luego de que rindieran su declaración, se les informó a los 4 periodistas que podrían pagar una multa por los daños ocasionados de hasta 125 mil pesos, pero este pago es por cada uno de los involucrados, no entre los 4.

Foto: Shutterstock

Los periodistas no estaban hablando de la vida privada de la alcaldesa, sino que estaban haciendo crítica al trabajo del gobierno municipal. Es decir, publicaban o cuestionaban temas relacionados con cómo está funcionando el ayuntamiento, por ejemplo:

Servicios públicos, alumbrado, agua, nepotismo, sueldos y costos de obras públicas.

Además, la alcaldesa argumentó en su denuncia que las publicaciones la revictimizan al volver a poner sobre la mesa el presunto secuestro que denunció.

No obstante, el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía mexiquense ante la sospecha de que el hecho habría sido simulado para encubrir un presunto desfalco de recursos públicos.

Por ello, el colectivo de periodistas pide la intervención del gobierno mexiquense de Delfina Gómez y de la Fiscalía del Estado.