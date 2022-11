¿Y esto es malo (porque entonces sabe que la investigación es flaca) o bueno (por las densas revelaciones que se han dado)? Pues, según Alejandro Encinas, es por la última opción. Pues sí, ni modo que acepte que la investigación no fue buena (como dice el New York Times que lo hizo en entrevista)…

“En las últimas semanas se ha registrado una campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Era totalmente predecible”, asegura el líder de dicha Comisión, Alejandro Encinas.

Foto: Cuartoscuro

En video compartido en redes, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas acusó que la campaña en contra de las investigaciones de la 4T en torno al caso Ayotzinapa son por que éstas han tambaleado las estructuras de poder. Quesque antes estaban impune y ahora ya no.

“Jamás imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto”.

Foto: @SEGOB_mx

Por si su última semana ha sido de alarido y no saben a qué campaña se refiere Alejandro Encinas… pues resulta que hace poco unos cuantos días, The New York Times publicó un artículo en el que, según, el propio Encinas aceptó que muchas de las pruebas con las que se elaboró el informe que tumbó la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa no eran del todo contundentes. Mejor dicho, nada contundentes.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, habría confesado el Santa Claus de la 4T en la entrevista que dio forma al artículo titulado “El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Claro, al respecto Alejandro Encinas negó tal declaración y, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó las intenciones del medio estadounidense para pegarle a su administración.

Bueeeeeeno, pues digamos que sí. Sin embargo, a los pocos días de lo del New York Times, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también echó sus dudas sobre el tambaleante informe de la comisión encabezada por Encinas.

De acuerdo al GIEI, hay elementos que no cuadran en dicho informe. El más evidente: las capturas de pantalla de los chats de WhatsApp que, supuestamente, revelarían cómo funcionarios y crimen organizado se iban poniendo de acuerdo para desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.

Dichas capturas tienen como principal detalle el uso de las palomitas azules que marcan cuando el destinatario ya leyó el mensaje. Esa función del güats se implementó en la aplicación en noviembre del 2014… y, si recordamos, los hechos de Ayotzinapa (según el informe) se habrían planchado entre septiembre-octubre de ese año. Tons, no cuadra la evidencia.

Foto: Captura de pantalla // COVAJ

Al respecto, ooooootra vez, salió al quite AMLO. “Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”, dijo el presidente… para después cuestionar también el papel del GIEI.

“Queremos la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos”: Encinas

EN la parte final de su mensaje, Alejandro Encinas, aseguró que siempre ha trabajado con el firme objetivo de revelar lo que realmente ocurrió en Iguala, en septiembre del 2014.

Además, aunque no parece, el funcionario señaló que el gobierno sigue en contacto con los familiares de los 43, así como con el nuevo fiscal del caso (ahhh, porque recordemos que el que lo llevaba se bajó del barco. OOoootro elemento que puso en duda el informe). Bueno, hasta sigue la colaboración con el GIEI, según Encinas… bueno, aunque sí hay diferencias, aclaró.

“A diferencia del pasado, no buscamos construir un camino único e inatacable. Buscamos la verdad: conocer el paradero de los normalistas y dar satisfacción a la demanda de justicia de los familiares y de la sociedad mexicana”.