Agarraron en Pachuca a Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI

Lo que necesitas saber: Alejandro Rosales entró a la lista de los más buscados en 2017, pero cruzó la frontera hacia México desde agosto de 2016

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue torcido nada menos que en la bella Pachuca. Así lo informó Omar García Harfuch, y el propio FBI ya lo pone como “capturado”.

FBI ya tiene como “Capturado” a Alejandro Rosales / Foto: FBI

Detienen en Pachuca a Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI

“Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de la SSPC y FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”, indicó Harfuch.

Como decíamos, se trata de uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, de hecho ofrecían una recompensa de 250 mil dólares para quien tuviera información para dar con él. “Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, finalizó el secretario de Seguridad.

Foto: @OHarfuch

¿Quién es Alejandro Rosales y por qué era de los más buscados por el FBI?

Alejandro Rosales Castillo era buscado por el FBI desde el 2016, cuando asesinó a una compañera de trabajo identificada como Truc Quan “Sandy” Ly Le.

El auto de la víctima fue encontrado en una estación de autobuses de Phoenix en agosto de aquel año, y su cuerpo apareció dos días después en una zona boscosa de Cabarrus, Carolina del Norte.

Un día antes de que encontraran el cuerpo, cámaras de vigilancia captaron a Alejandro “Alex” Rosales cruzando la frontera hacia México, por lo que el FBI lo buscaba en los diferentes estados a los que pudo haberse movido desde entonces. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI en octubre de 2017.

Alejandro Rosales será extraditado desde México

Según el comunicado que sacó el FBI, Alejandro Rosales fue encontrado en Pachuca luego de que agentes especiales trabajaron estos años en su búsqueda hasta ubicarlo.

“Durante más de nueve años, vivió una vida normal, probablemente creyendo que nunca sería capturado (…) Castillo se encuentra detenido en la Ciudad de México en espera de un proceso de extradición a Carolina del Norte“, confirma el FBI.

“Este caso demuestra que nunca renunciaremos a nuestra búsqueda de justicia”, declaró Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.